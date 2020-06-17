Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiyenin koronavirüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacaklar
POLİTİKA TÜRKİYE

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını dünyaya anlatacaklar

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK) hazırlanan ve farklı dillere çevrilen "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" başlıklı raporla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık, idari ve ekonomik tedbirler yabancı kamuoyuna anlatılacak.

Haber Merkezi AA
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumların Kovid-19 sürecindeki çalışmalarını arşivlemek amacıyla hazırladıkları "Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığıyla Mücadelesi" raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Türkiye'nin salgınla mücadelede ilk tedbir alan ülkelerden olduğunu, bu tedbirlerin sıkı şekilde denetlendiğini ve iyi bir sağlık sisteminin olduğunu vurgulayan Malkoç, bu nedenle Türkiye'nin Kovid-19 sürecini en iyi idare eden ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Malkoç, bu süreçte 125 ülkeye çeşitli sağlık malzemeleri gönderildiğini hatırlatarak, bunun hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yöneticilerin hem de doktorların süreci başarılı şekilde idare etmesinin bir sonucu olduğunu anlattı.

KDK'nin, idarenin işleyişini denetlediğine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

  • "Bu süreçte bize de çok sayıda başvurular oldu. Bu başvurulardan hareketle ve süreci de iyi takip ettiğimiz için, dedik ki Türkiye'de, halkımızla beraber devletimizin kaynaşması fevkalade bir sonuç ortaya çıkardı. Bunu biz rapora dökelim. 6228 sayılı kanunda bize ülkenin genelini ilgilendiren konularda rapor düzenleme sorumluluğu veriliyor. İşte bu rapor ortaya çıktı."

KDK devreye girdi 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
GÜNDEM
KDK devreye girdi 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı

Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak

Şeref Malkoç, raporun "Salgınla Mücadelede Sağlık Alanında Yapılan İşlemler", "Salgınla Mücadelede Alınan İdari Tedbirler", "Ekonomik Alanda Alınan Tedbirler", "Genel Değerlendirme ve Öneriler" başlıklı 4 bölümden oluştuğunu aktararak, "Türkiye'nin bu alandaki yapmış olduğu çalışmaları dünya ile mukayese ederek ortaya koyduk. Türkiye burada açık ara önde çıkıyor. Özellikle vaka oranları ve ölüm oranlarını orantıladığımızda dünyanın en iyi ülkelerinden biri oluyoruz." dedi.

Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı
GÜNDEM
Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı

Raporun 1,5 ayda tamamladığını bildiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Elbette Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığından ilgili arkadaşlardan teknik destek aldık ama kurumumuzdaki uzman arkadaşlar ve denetçi arkadaşlarımızın emeğinin ürünüdür bu. Biz bunu yabancı dillere özellikle İngilizce'ye çevirdik.

  • Türkiye'de bulunan yabancı büyükelçilere, dünyada sağlıkla ilgilenen tüm kurumlara ve dünya ombudsmanlarına Türkiye'de koronavirüs hastalığıyla yapılan mücadeleyi göndereceğiz. Çünkü bu bir tecrübedir. Türkiye'nin tecrübesini hem onlara tanıtmış, anlatmış olacağız. Başka ülkelerde benzer, rahatsızlıklar, hastalıklar ortaya çıktığında Türkiye'nin uygulamaları onlar için bir rehber, harita olacak."
Abone Ol Google News
Şanlıurfada deprem

Şanlıurfa'da deprem

Deprem çevre illerde de hissedildi.
Geçmişle hesaplaşma zamanı

Geçmişle hesaplaşma zamanı

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.
Hepsinin kaçtığını göreceğiz

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​​Fenerbahçe'nin kupa hasreti 6 sezona çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.