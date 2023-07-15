Türkiye’nin koruyucu vicdanı: Anadolu irfanı

o günlerin de parolasıydı… Siyasi fikir uyuşmazlığı karşısında kendi düşüncesini, vaadini anlatamayacak, halkı ikna edemeyecek, daha doğrusu buna teşebbüs dahi edemeyecek kadar çaresizler; aklı selimin, omurgası sağlam olanın, millî bağımsızlıktan