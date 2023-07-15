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Türkiye’nin koruyucu vicdanı: Anadolu irfanı

O gece, 15 Temmuz 2016’da yaşananlar dahi ders olmadı… 17-25 Aralık’ta piyasaya sürülen montaj ses kayıtlarını Meclis’te dinletenler, 15 Temmuz’un ardından “Türkiye’deki darbe girişimi bir tiyatrodur” diye tepiniyor, bu doğrultuda raporlar hazırlıyorlardı… 

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ali Saydam

Türkiye’de bir iç savaşa
 neden olmak, ülkenin 
itibarsızlaştırılmasını 
ve 
yalnızlaştırılmasını
 sağlamak… 
15 Temmuz’da amaç buydu… Bunları bir başarabilseler gerisi çorap söküğü gibi gelecek, yıllarca belimizi doğrultamayacak, kısır döngünün içinde hapsolacaktık…
‘Erdoğan düşmanlığı’ 
o günlerin de parolasıydı… Siyasi fikir uyuşmazlığı karşısında kendi düşüncesini, vaadini anlatamayacak, halkı ikna edemeyecek, daha doğrusu buna teşebbüs dahi edemeyecek kadar çaresizler; aklı selimin, omurgası sağlam olanın, millî bağımsızlıktan
şaşmayanın çok kolay okuduğu ve en az bir kol boyu mesafe bıraktığı ‘ortam’ın içine düşüvermişlerdi… Bu sinsi terör örgütünün kılık değiştirme konusunda uzman militanlarıyla ağız birliği etmiş, verip veriştiriyorlardı…
“Ülke yönetilemiyor” 
algısını oluşturmak, belki seçimler öncesindeki propaganda döneminin siyasi retoriği olmayla sınırlı kalsaydı biraz anlaşılabilirdi. Ancak bu iddialar, bir zamanlar atılan “Ordu göreve”
çığlıklarının kılık değiştirmiş hâliydi… Müdahaleyi 
meşru, müdahaleciyi makbul
 kılma amaçlı… Sokak hareketlerinin kışkırtılması, uydurma belgeler, montaj kasetler de yıllar içinde hep buna hizmet ettiler…
O gece, 15 Temmuz 2016’da yaşananlar dahi ders olmadı… 17-25 Aralık’ta piyasaya sürülen montaj ses kayıtlarını Meclis’te dinletenler, 15 Temmuz’un ardından “Türkiye’deki darbe girişimi bir tiyatrodur”
 diye tepiniyor, bu doğrultuda raporlar hazırlıyorlardı… 
Batı ise her zamanki Batı’ydı… 2023 Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri öncesinde,
 L’express, Le Point, Wall Street Journal, BBC, The Economist, Der Spiegel, Stern 
gibi yayın organlarıyla kurulmak istenen oyunu göremeyenler,
Biden’ın “Erdoğan’a karşı muhalefeti desteklemeliyiz” 
açıklamasından rahatsızlık duymayanlar, o gün de pek farklı değildiler…
CIA’ye yakın Stratfor
kuruluşunun 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya kaçtığı yalanını yaymak için attığı tweet’i gördüklerinde ne yaptılarsa, sis bulutu dağılıp gerçek bütün çıplaklığıyla belirdiğinde de aynı şeyi yaptılar: Hiç…
15 Temmuz gecesinin altyapısı uzun yıllar boyunca sinsice örülmüştü… Sızılmadık yer neredeyse kalmamış, bazılarını gerçek kimlikleriyle, kimilerini de -mış gibi yaparak kurdukları ‘Erdoğan düşmanlığı’ oyununda konsolide etmeyi başarmışlardı…
Başarısız oldukları tek bir yer vardı… Halkı teslimiyete ikna etmek… İşte tosladıkları o kalın duvar; millî iradeydi… Az ama öz konuşan, gücünü yalınlığından, aklından ve en çok da vicdanından alan millî irade…
Ara sıra hatırlamakta, en çok da hatırlatmakta yarar gördüğümüz İngiliz tarihçi Arnold Toynbee’nin veciz ifadesi bir kez daha yerli yerini bulmuştu: “Türk, Türkün ne olacağı konusunda Batı’nın kendi zihninde yarattığı görüntüye bir türlü uymayarak Batılıyı hep şaşırtmıştır.” (Türkiye: Bir Devletin Yeniden Doğuşu)
15 Temmuz, birkaç noktada tarihi kırılmaya neden olmuştur…
1. Vesayet rejimleri, ülkemizde sık sık teşebbüs edilen askeri darbeler tarihe gömülmüştür.
2. “Halka rağmen halk için”
şeklindeki CHP’nin ‘
tek parti
’ yönetim ilkesi iflas etmiştir.
3. Bazıları 2023 seçimlerinde aynı aymazlığa, aynı körlüğe düşmüş olsalar da bu milletin kaderini belirleyen ‘Anadolu irfanı’nı anlamayanların, onunla didişenlerin her zaman hüsrana uğrayacakları gerçeği, bir daha şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır.
#Milli İrade
#15 Temmuz
#FETÖ
9 saat önce
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