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Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor! Trabzon, Rize, Ordu, Van hava durumu

Türkiye'nin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin kuzeydoğusunda yarın sağanak bekleniyor! Trabzon, Rize, Ordu, Van hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojinin 27 Nisan Salı günün için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin 27 Nisan Salı günün için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.

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