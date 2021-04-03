Gündem Türkiyenin Mühendis Kızları eğitim ve istihdam desteğiyle yetişiyor 22 bin öğrenciye ulaşıldı
EĞİTİM

'Türkiye'nin Mühendis Kızları' eğitim ve istihdam desteğiyle yetişiyor: 22 bin öğrenciye ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla başlattıkları “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesi kapsamında okullarda gerçekleştirilen rol model buluşmalarıyla 20 ilde 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Türkiyenin Mühendis Kızları eğitim ve istihdam desteğiyle yetişiyor: 22 bin öğrenciye ulaşıldı
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük ettiklerini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

  • Projenin devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, “Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlattığımız ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’ni lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüyoruz” ifadelerini kaydetti.

Kadın mühendis sayısında rekor artış: 200 bini geçti
EKONOMİ
Kadın mühendis sayısında rekor artış: 200 bini geçti


“50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimiz, mühendislik faaliyetlerini tanıtacak”

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmaları yer aldığını vurgulayan Selçuk, “Salgın sürecinde çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 okulda 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenimizle çalışmalara devam edeceğiz. Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenlerimiz; lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

Selçuk Bayraktar'dan Sözcü yazarına 'kadın mühendis' yanıtı: Mühendislerimizin 96'sı kadın
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar'dan Sözcü yazarına 'kadın mühendis' yanıtı: Mühendislerimizin 96'sı kadın


  • Ayrıca, projenin web sitesinde (https://www.turkiyeninmuhendiskizlari.com/) “Mühendise Sor” uygulaması başlatıldı. Gönüllü kadın mühendislere öğrencilerin sorular yöneltebildiği bu uygulama üzerinden şu ana kadar 424 soru cevaplandı.
Abone Ol Google News
Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum

'Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum'

​Kanalizasyon tıkanıklığı ihbarında karşılaştıkları manzara şoke etti.
Alerji çıkarsa ikinci doz yok

Alerji çıkarsa ikinci doz yok

​Sağlık Bakanlığı'ndan Pfizer/BioNTech aşısı kılavuzu.
İhracatta son 7 ayın 6sında rekor kırıldı

​Koronavirüse karşı Türkiye'den çok önemli adım.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm

Beyoğlu'nda inşaattaki çukura düşen işçi öldü.
Şanlıurfa'da acı olay

Şanlıurfa'da acı olay

​20 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
400 yıllık gelenek

400 yıllık gelenek

​Buzdolabı gibi kullanılıyor, kapaklar kapatıldı.
Kaldırımda<br>100 bin lira buldu

Kaldırımda
100 bin lira buldu

​Cebine koyup yola devam etti, polis evinde yakaladı.

Örgüt üyesi ailelerin çocuklarını özel olarak yetiştirdikleri tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.