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POLİTİKA

Türkiye’nin Özel Sporcularından Koza'ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim büyük destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan Koza Altın İşletmeleri’ne özel teşekkür geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin Özel Sporcularından Kozaya teşekkür
​Türkiye’nin Özel Sporcularından Koza'ya teşekkür.

Federasyon Asbaşkanı (TÖSSFED ) Ensar Kurt ve TÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osman Yanık, Avrupa Şampiyonu, Dünya 3.’sü Kardelen Demir, Milli Sporcular Ramazan Kara ve Kaan Durdu ile birlikte Koza Altın İşletmeleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik’i makamında ziyaret etti.

Koza Altın İşletmeleri’nin kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Çelik’e teşekkür eden Asbaşkan Kurt, “Koza Altın İşletmeleri’ni yanımızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Verdiğiniz bu destek sporcularımız için çok anlamlı. Sizleri Onursal Başkanımız olarak görüyoruz” dedi.

Koza Altın İşletmeleri CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çelik ise sosyal destek projelerine her zaman önem verdiklerini belirterek, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın destek verdiği, sahip çıktığı bu özel sporcularımıza bizlerin de destek vermesi bir büyük sorumluluktur. Onlar bizim de evlatlarımız” ifadelerini kullandı. Ziyarette Asbaşkan Kurt, CEO Çelik’e teşekkür şilti verirken, sporcular da milli forma armağan etti.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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