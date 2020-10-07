​Türkiye’nin pozisyonu değişmez

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Galata artık daha güzel

İstanbul’un en önemli simgelerinden Galata Kulesi, tamamlanan restorasyonun ardından görsel ışık şöleni ve iki farklı konserle ziyaretçilerine kavuştu. Tarihi kuleyi çürük diş temizliği yapar gibi itinayla restore ettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İki kat söküldü. Orijinal kat yüksekliğine geri döndürüldü. Kafeterya, lokanta ve mutfak kaldırılarak müze ve sergi salonuna çevrildi” dedi.