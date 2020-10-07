​Türkiye’nin pozisyonu değişmez

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac başkanlığındaki Libya heyetiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerde, UMH içerisindeki ihtilafın sona erdirilmesi ve Trablus’un diplomaside güçlü pozisyonunun devamına ilişkin önemli kararlar alındı.
BERABERLİK MESAJICumhurbaşkanı Erdoğan’ın da görüşmelerde birlik beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan diplomatik kaynak, Türkiye’nin görüşmelerde, Serrac’ın ayrılma tercihine saygı duymakla birlikte önemli olanın Trablus Hükümeti’ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunu da vurguladı. Üst düzey diplomatik kaynak, “Serrac’ın gitme ihtimali sonrası Türkiye’nin pozisyonunda bir değişiklik olmaz” bilgisini verdi.