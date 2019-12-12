Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti unvanıyla tanınan Sinop, artık o unvanını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda şehir merkezi dışı bir bölge olan Atatürk Devlet Hastanesi çevresine trafik lambası konulmuştu ancak kent merkezinde halen trafik lambası yoktu. 21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta, son zamanlarda ölümlü kazaların olmasının üzerine harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, Sinop şehir merkezinden yeni mahalle statüsüne geçen Korucuk ve Ordu köyü yolu üzerindeki Sanayi mevkisindeki kavşağa toplam ‘20 adet’ trafik lambası yerleştirdi.

İHA Sinop'a kurulan trafik lambası

ÖLÜMCÜL KAZALAR OLDU

Konuyla ilgili Sinop Eski Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güven, önceki yıllarda Karayolları ve TEİAŞ’a başvuru yaptıklarını belirterek, “Başvurularımızın ardından değerlendirme aşamasında iken, çok ölümcül kazalar oldu. Geç kalındı ama yine de güzel oldu” ifadelerini kullandı.