Türkiye’nin üreten kadınları Bursa'da buluştu

Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi yolundaki projelerine devam ediyor. Daha önce 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda üretici kadınlara destek sağladı.
Pandemi sürecinde de ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımlarını, üreten kadınlar için faydaya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinden satın aldığı el emeği ürünleri, gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturmuştu. Üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi yapılan ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’, ‘Cumhuriyet’in 100. Yılında Güçlü ve Öncü Kadınlar’ temasıyla düzenliyor. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen buluşmada stant açan 30 kadın kooperatifi ve 25 kadın derneği, bu sayede el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buldu.
Üretici kadınların gücüne güç katan buluşmanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve eşi Sevinç Aktaş’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Mustafa Şentop, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
“Şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücüsünüz”
Kadın Ritim Grubu performansı gösterisiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Her buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını ancak Üreten Kadınlar Buluşması’nın daha da heyecan verdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 5-6 yıl önce Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 3 tane, Ticaret Bakanlığı’na bağlı 4 tane kadın kooperatifinin bulunduğunu, ancak bu sayısının toplamda 48’e ulaştığını belirtti. Gelinen noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek bu başarıya imza atan tüm kadınları tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa’daki tarihi kültürel zenginliğin birikmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu dile getirdi. “Sizler, bu şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücü, gelecekteki teminatısınız” diyen Başkan Aktaş, “Ortaya koyduğunuz her eser, sevginiz, emeğiniz ve özverinizle üstün bir değer kazanıyor. Bursa’nın artık çok çalışkan gayretli ve üretken sanayici, iş insanı ve kooperatiflerde kadınları var. Bu buluşmanın ikincisini düzenliyoruz. Bu buluşma, sadece bir sergi ve satış organizasyonu değil, aynı zamanda bir aile, bir toplum olarak bir araya gelmenin, dayanışmanın ve birbirimize destek olmanın bir ifadesidir. Kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim, fırsatlara erişim ve dayanışma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoksulluğun azaltılmasında ve kadınların iş gücüne katılımlarının arttırılmasında önemli çözüm araçlarından biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha ne kadar destek verebiliriz, daha ne dokunuşlar yapabiliriz hesabıyla hareket ediyoruz” dedi.
“Dünyaya Bursa’nın lezzetli ürünlerini ulaştırmalıyız”
“Buradaki faaliyetler örnek alınmalı”
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Bursa’nın tarımsal örgütlenme konusunda da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden olduğunu ifade etti. Bakanlık bünyesindeki 18 tane tarımsal kalkınma kooperatifinin aktif olarak çalıştığını anlatan Acar, özellikle kırsala ve kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ederek buluşmanın kadın kooperatiflerinin daha güçlenmesine vesile olmasını diledi.
Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, 2020 yılında 4 olan kadın kooperatifi sayısının bugün itibariyle 30’a ulaştığını açıkladı. Kooperatiflerin kuruluşundan satışlarının ihracata açılmasına kadar her türlü işlemde kurum olarak destek verdiklerini anlatan Aslanlar, buluşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
“Acil marka oluşturmamız gerekiyor”
“Kadınların varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz”
Konuşmaların ardından günün anısına kadın kooperatifi üyeleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop’a ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’a hediye takdim edildi. Açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tek tek stantları gezerek, üretici kadınlardan üretimleri hakkında bilgi aldı.
Üç gün boyunca sürecek olan Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nda, iş hayatında başarılı olmuş kadınların yer aldığı söyleşiler, konserler, DJ performansı ve Alişan konseri düzenlenecek.