Türkiye’nin üreten kadınları Bursa'da buluştu

Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi yolundaki projelerine devam ediyor. Daha önce 17 ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatif ve dernekleri tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda üretici kadınlara destek sağladı.

Kadın Ritim Grubu performansı gösterisiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2. Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nın hayırlara vesile olmasını diledi. Her buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını ancak Üreten Kadınlar Buluşması’nın daha da heyecan verdiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 5-6 yıl önce Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 3 tane, Ticaret Bakanlığı’na bağlı 4 tane kadın kooperatifinin bulunduğunu, ancak bu sayısının toplamda 48’e ulaştığını belirtti. Gelinen noktadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek bu başarıya imza atan tüm kadınları tebrik eden Başkan Aktaş, Bursa’daki tarihi kültürel zenginliğin birikmesinde en büyük payın kadınlara ait olduğunu dile getirdi. “Sizler, bu şehrin ve güzel ülkenin geçmişteki gücü, gelecekteki teminatısınız” diyen Başkan Aktaş, “Ortaya koyduğunuz her eser, sevginiz, emeğiniz ve özverinizle üstün bir değer kazanıyor. Bursa’nın artık çok çalışkan gayretli ve üretken sanayici, iş insanı ve kooperatiflerde kadınları var. Bu buluşmanın ikincisini düzenliyoruz. Bu buluşma, sadece bir sergi ve satış organizasyonu değil, aynı zamanda bir aile, bir toplum olarak bir araya gelmenin, dayanışmanın ve birbirimize destek olmanın bir ifadesidir. Kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim, fırsatlara erişim ve dayanışma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoksulluğun azaltılmasında ve kadınların iş gücüne katılımlarının arttırılmasında önemli çözüm araçlarından biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha ne kadar destek verebiliriz, daha ne dokunuşlar yapabiliriz hesabıyla hareket ediyoruz” dedi.