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Türkiye'ye 'BRICS' operasyonu: Alman Bild yalanlarla algıya girişti

Türkiye'ye 'BRICS' operasyonu: Alman Bild yalanlarla algıya girişti

Hüseyin Berk
21:2524/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Batı güdümlü algı operasyonlarının son odağı Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi oldu. Alman Bild gazetesi, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" algısını dolaşıma soktu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Alman Bild gazetesi, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" algısını dolaşıma soktu.

DMM'nin sosyal medya hesabından, iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.

Üyelik süreci gündeme gelmedi

Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.

Açıklamada,
"Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
ifadeleri kullanıldı.

BRICS neden önemli?

9 üyeli BRICS dünya gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 36’sını temsil ediyor. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 46’sından fazlasını oluştururken, dünya petrol üretiminin yüzde 40’ndan ve dünya doğal gaz üretiminin yüzde 36’sından fazlasını üretiyor. BRICS’in bu potansiyeli ile dünya ekonomik güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilecek gücü bulunduğu belirtiliyor.

Üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde önemli açıklamalar: TUSAŞ saldırısı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nden önemli mesajlar verdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır" dedi. İsrail'in bölgesel saldırılarına da değinen Erdoğan, "Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz" şeklinde tepki gösterdi. Öte yandan Erdoğan, BRICS'e üye ülkelere de İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik başlatılan girişime destek çağrısında bulundu.



#Hindistan
#Türkiye
#BRICS

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