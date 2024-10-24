Türkiye'ye 'BRICS' operasyonu: Alman Bild yalanlarla algıya girişti

Batı güdümlü algı operasyonlarının son odağı Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi oldu. Alman Bild gazetesi, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" algısını dolaşıma soktu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
Alman Bild gazetesi, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" algısını dolaşıma soktu.
DMM'nin sosyal medya hesabından, iddiaya ilişkin açıklama yapıldı.
Üyelik süreci gündeme gelmedi
Bu iddianın doğru olmadığı, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik sürecinin gündeme gelmediği belirtildi.
BRICS neden önemli?
9 üyeli BRICS dünya gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 36’sını temsil ediyor. BRICS ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 46’sından fazlasını oluştururken, dünya petrol üretiminin yüzde 40’ndan ve dünya doğal gaz üretiminin yüzde 36’sından fazlasını üretiyor. BRICS’in bu potansiyeli ile dünya ekonomik güç dengesini önemli ölçüde değiştirebilecek gücü bulunduğu belirtiliyor.
Üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.