Gündem Türkiyeye girmeye çalışan PKKlı terörist yakalandı
ŞANLIURFA

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir terörist, hudut birlikleri tarafından Şanlıurfa Suruç'ta yakalandı.

Haber Merkezi AA
Türkiyeye girmeye çalışan PKKlı terörist yakalandı
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li bir teröristin yakalandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi.

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