Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

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Erzincan'daki bu yol yürekleri ağza getiriyor: Yapımı 132 yıl sürdü dünyanın en tehlikeli yollarından

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yöre sakinlerinin zorlu mücadelesi ve devlet desteğiyle 132 yılda yapılan, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj, keskin uçurumları ve doğal güzellikleriyle her mevsim adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.