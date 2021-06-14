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POLİTİKA

Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahısın hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Türkiyeye girmeye çalışırken yakalandılar
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye giriş çıkışlarda yasa dışı hareketliliğe göz açtırmıyor.

Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalananlardan 5'inin FETÖ, birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

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