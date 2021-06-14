Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye giriş çıkışlarda yasa dışı hareketliliğe göz açtırmıyor.

Son olarak Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalananlardan 5'inin FETÖ, birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j6G6Lg2laO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2021

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