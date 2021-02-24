Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

Hatay’da Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim’de Hatay’ın Belen ilçesinde 9’u ormanlık, 6’sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK’ya bağlı “ateşin çocukları inisiyatifi” tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü.

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Mesut Taşkın

SİHA’LARLA VURULDU

Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye’deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin “Demhat Sperti” kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi. Geçen yıl 20 Ekim’de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi.

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Taşkın’ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi. Taşkın’ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK’nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.

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