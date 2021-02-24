Gündem Türkiyeye patlayıcı sokacaktı
ANKARA

Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

Türkiye’ye patlayıcı sokacaktı

Akdeniz illerinde geçen yıl PKK’lıların çıkardığı orman yangınlarının talimatını veren ‘Demhat Sperti’ kod adlı terörist Mesut Taşkın’ın öldürüldüğü operasyonu SİHA böyle kaydetti. Terörist, Suriye’den Türkiye’ye patlayıcı sokmaya çalışıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi.
Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay’da Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim’de Hatay’ın Belen ilçesinde 9’u ormanlık, 6’sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK’ya bağlı “ateşin çocukları inisiyatifi” tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü.

MİT'ten PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü
GÜNDEM
MİT'ten PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Mesut Taşkın

SİHA’LARLA VURULDU

  • Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye’deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin “Demhat Sperti” kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi. Geçen yıl 20 Ekim’de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi.

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GÜNDEM
'PKK ile bağımız yok' diyen HDP’li Buldan’dan terörist elebaşı Bayık’la hatıra fotoğrafı

Taşkın’ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi. Taşkın’ın etkisiz hale getirilmesi ile PKK’nın yurt içine yönelik patlayıcı ve kadro aktarımına büyük darbe vuruldu.

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GÜNDEM
Her operasyonu haber verdiler
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