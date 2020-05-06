Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiyeye sızan terörist Mit ve polisin operasyonuyla yakalandı
MARDİN

Türkiye'ye sızan terörist Mit ve polisin operasyonuyla yakalandı

MARDİN'de, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Uzaktan kumandalı patlayıcılar ele geçirildi.
Uzaktan kumandalı patlayıcılar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Suriye'de 20 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Suriye'de 20 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzaktan kumandalı patlayıcı ele geçirildi

Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.

Abone Ol Google News
İşte şartları

İşte şartları

​65 yaş üstü 20 yaş altı için yeni genelge.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Bugün ölenlerin sayısı 64, şifa bulanların sayısı 4 bin 917.
On dört maddede tıraş

On dört
maddede tıraş

​İçişlerinden kuaförlerle ilgili yeni genelge.
Hindistan'ı <br>işsizlik vurdu

Hindistan'ı
işsizlik vurdu

Salgın nedeniyle 1 ayda 122 milyon kişi işsiz kaldı.
Yeni aşamanın ismi

Yeni aşamanın ismi

İşte Türkiye'nin normalleşme süreçleri...
Beş bin aileye <br>gıda kolisi

Beş bin aileye
gıda kolisi

​Albayrak'ın yardımları kapılara teslim ediliyor

Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp alışveriş yaptılar.

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

'İnsanlar ağlayarak bizi arıyor'

​İtalya'da mafya ekonomik krizi fırsata çevirdi.

Vatandaş şikayetçi

Vatandaş şikayetçi

'​İGDAŞ'ın kestiği fahiş faturaların tutarları iade edilsin.'
FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

FETÖ'cü troll'den olay itiraflar

​Davutoğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nin paylaşımlarını...
Türklerin altın gibi bir kalbi var

Türklerin altın gibi bir kalbi var

​İstanbul'da yaşayan Fransız, maske anısını böyle anlattı...
Bakan Koca daha dün uyardı

Bakan Koca daha dün uyardı

Mağazaların kepenk açtığı İstiklal bugün de yoğun.
Skandal yazı <br>için suç duyurusu

Skandal yazı
için suç duyurusu

​Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içeren yazı için harekete geçti.
Süper Lig <br>yeniden başlıyor

Süper Lig
yeniden başlıyor

​TFF Başkanı, merakla beklenen tarihi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.