Gündem Türkiyeye yasadışı geçiş yapan 20 göçmen sınır dışı edildi
DİYARBAKIR

Türkiye'ye yasadışı geçiş yapan 20 göçmen sınır dışı edildi

Diyarbakır’da tali yollarda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 18 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye giren 20 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Organizatör tutuklandı

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Haber Merkezi İHA
Türkiyeye yasadışı geçiş yapan 20 göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasadışı geçiş yapan 20 göçmen sınır dışı edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Kocaköy ve Sur İlçe Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde tali yollarda yapılan yol kontrollerinde 18 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit etti.
Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak haklarında idari yönden işlem yapılan 20 düzensiz göçmen Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak, organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli Y.Y. hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulanarak, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı: Sınır dışı ediliyorlar
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İstanbul'da 441 düzensiz göçmen yakalandı: Sınır dışı ediliyorlar
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün Fatih'te asayiş uygulaması ve umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce 61'i Suriye, 107'si Afganistan, 44'ü Pakistan ve 229'u diğer ülkelerden olmak üzere 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 5 bin 968 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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İstanbul'da yakalanan 726 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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