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Gündem Türkiyeyi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu ile görüştüğünü açıklamıştı ABD Kongre Üyesi Bill Keating azılı bir Türkiye düşmanı
POLİTİKA

'Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için' İmamoğlu ile görüştüğünü açıklamıştı: ABD Kongre Üyesi Bill Keating azılı bir Türkiye düşmanı

Türkiye’yi Batı rotasına sokmak amacıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü açıklayan ABD Kongre Üyesi William R. Keating, "Bu oynamamız gereken bir kart" diyerek çok konuşulan bir çıkış yaptı. Yeni Şafak, geçmişten bu yana Türkiye karşıtı adımlarıyla gündeme gelen Bill Keating'i mercek altına aldı. Türkiye karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen ve Obama'nın döneminde ABD'nin Erdoğan’a daha fazla baskı yapması için girişimlerde bulunan Keating, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasında Türkiye'ye tarafsızlık çağrısında bulunmuştu. ABD'li Senatör, kendisini terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu ilan eden Enes Kanter ile yaptığı görüşme ile de gündeme geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu ile görüştüğünü açıklamıştı: ABD Kongre Üyesi Bill Keating azılı bir Türkiye düşmanı
William R. Keating

ABD Kongre Üyesi Bill Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü açıkladı. "Bu oynamamız gereken bir kart" diyen Keating, "Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamasıyla gündeme gelen Bill Keating, geçmişten bu yana Türkiye karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen bir isim.

"ERDOĞAN'A DAHA FAZLA BASKI YAPILMALI"

Keating, Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde ABD hükümetinin insan hakları konusunda Erdoğan’a daha fazla baskı yapması için girişimlerde bulundu. Keating, Heybeliada’daki ruhban okulunun "koşulsuz olarak veya gecikmeksizin açılmasına" yönelik karar tasarısının kabul edilmesine öncülük etti.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINDA TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Bill Keating, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasında, gözaltına alınan polislerin görevden alınmasından endişe duyduğunu açıkladı. Keating, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk hükümetine, yolsuzluk soruşturmasında veya haksızlık iddiasıyla başlatılan tüm diğer soruşturmalarda şeffaf ve tarafsız yargı ilkelerine uyması çağrısında bulunuyorum.”

FETÖ'CÜ ENES KANTER İLE BOY GÖSTERDİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Bill Keating, 13 Kasım 2019 tarihinde ise FETÖ’cü Enes Kanter ile görüntü verdi.

BİLL KEATİNG KİMDİR?

William Richard Keating, 2013'ten beri Demokrat Parti'nin Massachusetts'ten Temsilciler Meclisi Üyesi. 1985-1999 yılları arasında Amerikan Senatosu'nda da görev yapan Keating, 1999-2011 yılları arasında Norfolk bölge savcılığı görevini yürüttü. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Keating, Afganistan, Pakistan ve Irak'a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı.

ABD Kongre Üyesi Bill Keating
OYNAT 00:50
ABD Kongre Üyesi Bill Keating "İmamoğlu ile görüştük" diyerek açıkladı: Bu oynamamız gereken bir kart
ABD Kongre Üyesi William R. Keating, Doğu Akdeniz üzerine düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü söyledi. Keating, 'Bu oynamamız gereken bir kart' diyerek, 'Türkiye'nin değişmeyeceğini düşünmek hiç mantıklı değil. Değişecekler, gün gibi açık. Yerel olarak da İstanbul'da ve diğer bölgelerde demokratik çabalar var.' ifadelerini kullandı.

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