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POLİTİKA

Türkiye'yi kana bulayacaktı: Yunanistan'dan gelen terörist ile ilgili çarpıcı 'HDP' iddiası

Yunanistan'da eğitilip kanlı bir saldırı için Türkiye'ye yollanan terör örgütü PKK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun emniyet sorgusu tamamlandı. Yakalanan Tanrıkulu'nun 3 yıl boyunca Türkiye'de HDP'nin birçok il ve ilçe merkezine girip çıktığı öğrenilirken, HDP Gençlik Meclisi üyesi olduğu da ileri sürüldü.

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Türkiyeyi kana bulayacaktı: Yunanistandan gelen terörist ile ilgili çarpıcı HDP iddiası
PKK'lı Hüsamettin Tanrıkulu

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan Lavrion Kampı’nda, Mart-Haziran ayları arasında sabotaj eğitimi alıp, Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı kanlı eylemlerinden önce yakalanan "Delil" kod adlı PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun sorgusu tamamlandı.

Terörist Tanrıkulu sorgusunda susma hakkını kullandı. Bugün adliyeye sevk edilmesi beklenen zanlının, 3 yıl boyunca HDP il ve ilçe merkezlerine girip çıktığı öğrenildi.

Türkiye'yi kana bulayacaktı

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki teröristin, örgüte katıldıktan sonra geçtiğimiz Mart ayında Yunanistan’daki Lavrion Kampı'na gönderilerek bomba ve silah eğitimi verildiği, 4 aylık eğitimin ardından Haziran ayında sansasyonel eylem için illegal yollarla Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi. Kandil’den verilen talimatla eylem tasarlayan Hüsamettin Tanrıkulu isimli teröristin, kanlı planı uyguladıktan sonra yine illegal yollarla Yunanistan’a geçerek izini kaybettirmeyi hedeflediği öğrenildi.

"HDP meclis üyesi" iddiası

Terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun örgüt saflarına katılmadan önce Diyarbakır’da HDP Gençlik Meclisi'ne “üye” olduğu öne sürüldü. Üç yıl boyunca söz konusu partinin il ve ilçe merkezlerine girip çıktığı saptanan “Delil” kod adlı teröristin Türkiye’deki bağlantıları çok yönlü olarak araştırılıyor.

Dijital materyalleri inceleniyor

Öte yandan bir yakınının, geçtiğimiz Mart ayında Hüsamettin Tanrıkulu için “kayıp” başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. 2021 yılında örgütün kırsal kamplarına katılmak için teşebbüste bulunduğu da öne sürülen, ancak bu teşebbüsü yarıda kalan Hüsamettin Tanrıkulu adlı PKK’lı teröristin, Türkiye’deki büyükşehirlerde yapmayı planladığı silahlı ve bombalı sansasyonel eylemin hedefi henüz bilinmiyor.

Yunanistan’dan Türkiye’ye illegal geçiş yaparak İstanbul'a kadar gelen ve 3 ay boyunca burada hedefteki noktalarla ilgili keşif yaptığı öğrenilen hücre üyesinin, ülke içerisindeki bağlantıları çok yönlü olarak araştırılıyor. Yapılacak incelemelerin ve çözülen dijital materyallerin sonunda eylemin niteliği ve hedefi hakkında yeni ayrıntılara ulaşılması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Tanrıkulu, mahkemeye çıkarılacak.

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