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'Türkler Keldaniler’e soykırım yaptı' diyen Fransız dernekten İmamoğlu'na plaket

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatları bahanesiyle bulunduğu Fransa'daki skandallarına her gün bir yenisini ekliyor. Günlüğü 249 bin euroya ünlü moda müzesi kiralanmasının yankıları sürerken bu kez de Türkiye'yi soykırımla suçlayan bir dernekle olan teması dikkat çekti. İmamoğlu'nun sıkça Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan Fransa Keldaniler Derneği'nden (AACF) plaket aldığı ortaya çıktı. "Osmanlı Devleti'nin Assuri ve Keldanilere soykırım yaptığı" iddiasını uluslararası mecralarda savunan Fransa Keldaniler Derneği resmi sosyal medya hesabından İmamoğlu'na teşekkür paylaşımında bulundu.

17:05 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:37 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fransa Keldaniler Derneği, İmamoğlu'na plaket verdiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı.
Fransa Keldaniler Derneği, İmamoğlu'na plaket verdiği görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

İsraftan dem vurup 'tasarruf' edebiyatı yapan, Paris Olimpiyatları'nı izlemek için kente adeta kamp kuran ve İBB bütçesinden haftalığı 249 bin 260 euroya 'saray yavrusu' kiralayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmalı bir hamle daha geldi.

Skandal davet

İmamoğlu'nun Paris’teki 'İstanbul Evi' açılışına Fransa’da kurulan ve Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan Fransa Keldaniler Derneği'ni de davet ettiği ortaya çıktı.

İmamoğlu'na teşekkür plaketi

8 Ağustos'taki davete icabet eden Fransa Keldaniler Derneği o gece İmamoğlu'na plaket de takdim etti.

Hem derneğin resmi sosyal medya hesabı hem de eski dernek başkanı Espace Venise adlı lüks düğün salonu sahibi İsa Yaramış yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Özel'le de görüştüler

  • Ayrıca İsa Yaramış’ın diğer bir paylaşımında derneğin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile görüştüğü görülüyor.

İmamoğlu’nun, Türkiye'yi katliamla suçlayan bir dernekten ödül alması, birçok kesimde tepkilere neden oldu. İmamoğlu'nun Fransa Keldaniler Derneği'nden plaket alması, Türkiye'nin tarihi ve milli değerlerine karşı olan duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

'Türkler soykırım yaptı' tasarısının arkasında ki dernek

AACF adlı dernek "1915-1918 yılında Osmanlı'nın Ermenilere yaptığı gibi Assuri ve Keldanilere soykırım yaptı" iddiasını uluslararası arenada savunuyor.


27 Şubat 2024’de derneğin galasına katılan Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Asuri-Keldanilerin soykırımını Fransa'nın resmen tanımasını çağrısında bulunmuştu.

Dernek üyelerinin Türkiye aleyhine alınan skandal soykırım kararı sonrası Fransız Ulusal Meclisi önünde verdiği poz

Sarkozy’nin verdiği sözden sonra harekete geçen başta sağcı milletvekilleri olmak üzere yasa teklifi verdi.


Fransa Senatosu, hükümeti 1915-1918 Asuri-Keldani soykırımını tanımaya ve 24 Nisan'ın 1915-1918 Ermeni ve Süryani-Keldani soykırımları için ortak bir anma günü olarak belirlemeye çağıran bir karar tasarısını oy çokluğuyla onayladı.

Fransız medyasında yer alan "Fransız Ulusal Meclisi, Pazartesi günü, Doğulu bu Hristiyan topluluğun maruz kaldığı soykırımı tanıdı" başlıklı haberi

Fransa hükümeti bu Senato kararını gündemine almamakla birlikte, aynı tasarı 29 Nisan 2024'te Fransa Ulusal Meclisinde de oylanarak kabul edildi.


Dernek, bu karar sonrası sosyal medya hesaplarından teşekkür paylaşımı yaptı.

Dışişleri'nden tepki: Tarihi olaylar siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılıyor

Dışişleri Bakanlığı 29 Nisan tarihinde Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin "Seyfo" kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir" denildi.


Fransa hükümetinin, 2023'te Senatoda kabul edilen kararı sahiplenmediğini hatırlatarak Ulusal Meclis kararını, "Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneği" olarak niteledi.


  • Dışişleri Bakanlığı açıklamasında parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığını vurguladı. Kararın "'Soykırım' suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırı" olduğunu ileri sürdü.


Paris’te sefa süren İmamoğlu ve ekibine CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı: Gelmişini geçmişini sülalesini seveyim

Paris Olimpiyatları'nı izlemek için kente adeta kamp kuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 249 bin Euro'ya ev kiralanmasına tepkiler dinmiyor. İBB’nin imkanlarıyla İstanbul’un tanıtımı bahanesiyle kiralanan evde İmamoğlu ve ekibi Paris’te gezip tozdu. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, gelen tepkiler üzerine etkinliklerin masraflarının “şartsız bağış” ile karşılandığını öne sürdü. İmamoğlu ve ekibinin açıkladığı rakamlara CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı. Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında, “Kamuoyunu yanıltanın ben gelmişini, geçmişini, sülalesini seveyim” diyen Aysever, “Kim bu sponsorlar, açıkla. Kim bunlar kardeşim?” ifadelerini kullandı.

AK Partili Okul'dan vatandaşın parasıyla Paris'te sefa süren İmamoğlu'na tepki: Sponsorluklar neyin karşılığında verildi?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini görevde göstererek Paris'e olimpiyatları izlemeye gitti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, yine İstanbul'u terk ederek görevden kaçan ve vatandaşların parasıyla sefa süren İmamoğlu'na tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmenin izahı olmadığını ifade eden Okul, "İstanbul’a hizmet etmenin yolu Roma ve Paris’ten değil 39 ilçenin yollarını arşınlamaktan geçer. Paris tatilinde israfın üzerini örtmek için giderlerin sponsorlar tarafından karşılandığı ifadeleri ise detaya muhtaçtır. Karşılayan kimdir veya kimlerdir, bu sponsorluk neyin karşılığındadır?" dedi.



#Ekrem İmamoğlu
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