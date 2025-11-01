TÜRKPATENT'ten "Minguzzi" kararı: İzin verilmedi

"İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Penye, kumaş, pamuk, naylon, keten, yün, triko, kot gibi malzemeden iç ve dış giysiler ile ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması hizmetleri. Alıcı ve satıcılar için çevrimiçi pazaryeri (e-ticaret platformu, internet siteleri ve sosyal medya ağları) sağlama hizmetleri. Ürünlerin satışı ve reklamı amacıyla internet siteleri ve sosyal medya ağları yoluyla reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri (yazı, fotoğraf ve videolar yayınlayarak müşterilerin malları satın almasını sağlama). Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, e-ticaret siteleri ve sosyal medya, katalog ve benzeri diğer yöntemler)."