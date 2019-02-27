Turmp'ın damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi.

Kushner'ın Ankara'da gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği öngörülüyor.

Kushner'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesi bekleniyor.

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Görüşmede, Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtiliyor. Trump'ın damadı Kushner'in ziyaretinin günü birlik olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herhangi bir isimle görüşmeyeceği kaydedildi.

İsrail ile Filistin barışı için plan hazırlıyor

Jared Kushner, ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine düzenlediği ziyaret sırasında Sky News Arabia'ya bir röportaj verdi ve ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasını sonlandırmak için bir barış planı hazırladığını söyledi.

ABD'li yetkililer daha önce Kushner'in 1 haftalık gezisinde sadece barış planının ekonomik yansımalarıyla ilgileneceğini belirtmişti ancak Kushner verdiğini röportajda sunulan teklifin 'çok detaylı bir siyasi plan' olduğunu söyledi.

Kushner, teklifin sınırlar oluşturmak ve statü problemlerini çözmekle de ilgili olduğunu belirtti. Trump'ın damadı ve danışmanı olan Kushner, Washington'ın İsrail-Filistin politikasını yöneten isim olarak biliniyor.

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