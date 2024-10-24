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TUSAŞ saldırısı sonrasında çocuklar için psikososyal destek ekibi kuruldu

TUSAŞ saldırısı sonrasında çocuklar için psikososyal destek ekibi kuruldu

11:3224/10/2024, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, şirket yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek verecek.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından hastanedeki yaralıları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı.


Psikososyal destek ekibi

Alınan bilgiye göre, Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel, terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Bununla birlikte Bakan Göktaş'ın talimatı üzerine oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikososyal destek vereceği belirtildi. Yerleşkede yer alan kreşin saldırı sonrasında bugün kapalı olduğu öğrenilirken, ilkokul ve lisede eğitim gören öğrencilere yönelik çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütüleceği bildirildi.


Çalışmalar kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlayacağı kaydedildi.



#TUSAŞ
#Ankara
#Psikososyal Destek Ekipleri

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