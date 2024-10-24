TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Merkezi başkentte bulunan, savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Biri kadın biri erkek olmak üzere saldırıyı gerçekleştiren alçak teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler, tehdidin son bulmasının ardından tahliye edildi. Tesislerden ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” ifadelerini haykırdı. O anlar, beşinci nesil milli muharip jet uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunun ardından eserlerine koşan mühendisleri akıllara getirdi.