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TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

10:3524/10/2024, Perşembe
AA
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Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.
Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından yerleşkenin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından sabah saatlerinde personelin yerleşkeye girişleri başladı.

Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.

Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

TUSAŞ çalışanının 'Hainlere inat çalışacağız' sözleri KAAN’a koşan mühendisleri hatırlattı

Merkezi başkentte bulunan, savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan TUSAŞ tesislerinde meydana gelen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Biri kadın biri erkek olmak üzere saldırıyı gerçekleştiren alçak teröristler etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından sığınaklara alınan mühendisler, tehdidin son bulmasının ardından tahliye edildi. Tesislerden ayrılan mühendislerden biri, “Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” ifadelerini haykırdı. O anlar, beşinci nesil milli muharip jet uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunun ardından eserlerine koşan mühendisleri akıllara getirdi.

TUSAŞ’a terör saldırısı, şehit ve yaralılar var: Patlama ve çatışma anları kamerada

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.

#TUSAŞ
#Kahramankazan
#Ankara

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