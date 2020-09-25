TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu ve Böke'ye tepki: Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu ve Böke'ye tepki: Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı internet semineri düzenledi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye tepki vererek, "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır" dedi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 09:46 Yeni Şafak