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POLİTİKA

TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu ve Böke'ye tepki: Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır

TÜSİAD'dan Kılıçdaroğlu ve Böke'ye tepki: Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır

"Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı internet semineri düzenledi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye tepki vererek, "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yeni tip koronavirüs salgınına dair, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı internet semineri düzenledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks'un da katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, açıklamada bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski

TÜSİAD: Kaygımız yok
EKONOMİ
TÜSİAD: Kaygımız yok

Kaslowski'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit oluyoruz. Türkiye hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa izlenecek yol hukuk kuralları içerisinde olmalıdır.
  • İçinde bulunduğumuz dünyada önemli belirsizlikler var ve önümüzü görmek oldukça zor. Ama bu ortam aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor. Nasıl ki sağlık alanında ülkemiz salgın döneminde beklenmeyen bir başarıyı gösterebildiyse bunu ekonomi alanında da yapabiliriz."

Kılıçdaroğlu'nun önerisine kahvehaneci esnafı eleştirisi: 52 yıllık kahvehaneciyiz böyle saçma bir fikir duymadım
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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi politikası çağrısı: Karşılıksız para basın
OYNAT 00:29
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi politikası çağrısı: Karşılıksız para basın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınacak ekonomik tedbirlere dair hükümete çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkileyen krizden çıkış için Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması gerektiğini belirtti.

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