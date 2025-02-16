TÜSİAD’ın çıkışı eski Türkiye özlemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Türk Parlamenterler Birliği Şubesi tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı’nda konuşan Bolat, “Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez” dedi.





TERÖRLE MÜCADELEYE ZARAR VERECEK BİR USLUP

Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda 5,5 kat, ihracatının da 7,5 kat büyüdüğüne işaret ederek cari işlemler açığının 10 milyar dolar altına düştüğünü belirtti. Bolat, enflasyon ile işsizliğin de aşağı doğru inerken terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, askerin ve polisin bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösterildiğini ve açıklama yapıldığını kaydetti. Ömer Bolat, şöyle devam etti: "Terör ortada olsa siz ekonomide iyi iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken beş tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikanızda, şirketlerinizde disiplinsizlik yapan bir kişiyi tutar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleriyle iş birliği yapan ve terör örgütü olaylarına karışmış birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız” diye konuştu.





YALILARINDAN ÜLKE YÖNETİLEN GÜNLER GERİDE KALDI

Devletin resmi kuruluşlarında, yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturmalar ya da mahkemelerden mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumlarıyla alakalı olarak çıkış yapmanın iki amacı matuf göründüğüne dikkat çeken Ticaret Bakanı Bolat, şöyle devam etti: “Artık etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içeriden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı. Halkın çocukları ülkeyi artık 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar. Türkiye dışarıdan çok çok daha iyi görünüyor. Eski Türkiye özleminde olanlara da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.





'YENİ AÇIKLAMA YAPACAK'

Orhan Turan

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın açıklamalarına gösterilen tepkinin ve Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından TÜSİAD’ın yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Sözcü Gazetesi’ne konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz. Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz” dedi.



