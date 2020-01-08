Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert hastaneye kaldırıldı

33 yaşındaki Recep Sert, 10 Ekim 2019 tarihinde Bilecik’te, bir iş yeri sahibin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Sert ve yanındaki kişiler, ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

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Ulaşım için Antalya Cezaevi’ne nakledildi

Bursa İnegöl Cezaevi’nde tutuklu bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçtiğimiz pazartesi günü AÜ Hastanesi’ne (AÜ) getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarafından muayene edilen Recep Sert’in kontrollerine hükümlüler için ayrılan bölümde devam edildiği öğrenildi.

Sert’in hastaneye ulaşımının daha kolay sağlanması için Antalya Cezaevi’ne nakledildiği tedavisinin ardından cezaevine geri döneceği belirtildi.

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