Gündem Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert hastaneye kaldırıldı
3. SAYFA

Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert hastaneye kaldırıldı

Türkiye’nin 5’inci yüz nakilli hastası olan 33 yaşındaki Recep Sert, kontrolleri için tutuklu bulunduğu Bursa İnegöl Cezaevi’nden, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Recep Sert
Recep Sert

33 yaşındaki Recep Sert, 10 Ekim 2019 tarihinde Bilecik’te, bir iş yeri sahibin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Sert ve yanındaki kişiler, ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

Yüz nakilli Recep Sert'in kazadan önceki hali
HAYAT
Yüz nakilli Recep Sert'in kazadan önceki hali

Ulaşım için Antalya Cezaevi’ne nakledildi

Bursa İnegöl Cezaevi’nde tutuklu bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçtiğimiz pazartesi günü AÜ Hastanesi’ne (AÜ) getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarafından muayene edilen Recep Sert’in kontrollerine hükümlüler için ayrılan bölümde devam edildiği öğrenildi.

Sert’in hastaneye ulaşımının daha kolay sağlanması için Antalya Cezaevi’ne nakledildiği tedavisinin ardından cezaevine geri döneceği belirtildi.

Yüz nakli olan Recep Sert tutuklandı
GÜNDEM
Yüz nakli olan Recep Sert tutuklandı

Türkiye yüz nakli ile tanıdı

  • Recep Sert’e, AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013’te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı Andrzej Kucza’nın (43) yüz ve çenesi nakledilmişti.
4 askerimiz şehit oldu

4 askerimiz şehit oldu

​Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber geldi.
Barış mesajı

Barış mesajı

Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama.
Ortak tavır

Ortak tavır

Erdoğan ve Putin'den 3 kritik konuda yazılı açıklama.
Libya için <br>ateşkes çağrısı

Libya için
ateşkes çağrısı

Erdoğan ve Putin 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılmasını istedi.
TürkAkım'da <br>vanalar açıldı

TürkAkım'da
vanalar açıldı

Rus doğalgazı iki ülke üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.
TOGG'dan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.

Cesetler yan yana

Cesetler yan yana

​İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.

Misilleme sonrası<br>ne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
İkinci kez görüştüler

İkinci kez görüştüler

Erdoğan ile Putin'in ilk görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Suikast timi yola çıktı

Suikast timi yola çıktı

Artan gerilim sonrası ​ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.
PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.
Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.