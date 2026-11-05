Tütünle mücadelede İstanbul buluşması

Avrupa Sigara ve Tütünle Mücadele Ağı (ENSP) tarafından, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu’nun ev sahipliğinde, “Çocukları Nikotin Bağımlılığından Korumak” temasıyla düzenlenen konferansta Dünya Sağlık Örgütü ve farklı ülkelerden önemli temsilciler, akademisyenler, politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi.

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ AZİMLE ÇALIŞIYOR

Konferansta, genç nesilleri nikotin bağımlılığından korumaya yönelik bilimsel yaklaşımlar, tütün kontrolü politikaları ve uluslararası iş birliği imkanları ele alındı. Tütün endüstrisinin çocukları ve gençleri hedef alan yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütünle mücadelenin uluslararası iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Endüstrinin gelişmiş ülkelerde yeni yöntemler uyguladığını, gelişmekte olan ülkelerde ise çocukları ve gençleri koruyacak yasal düzenlemelerin önüne geçmeye çalıştığını ifade eden Dinç, “Endüstri uluslararası ve organize bir şekilde çalışıyor” dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Kara da “Türkiye, tütün kontrolü konusunda önemli başarılara imza atmış bir ülke. Bu birikimi yeniden güçlendirmek ve daha ileriye taşımak istiyoruz. Avrupa'dan ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanlarıyla ortak stratejiler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

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