Gündem Ankaradan sonra iki ilde daha uygulanacak Zaman ve emek kaybına son veriyor
POLİTİKA

Ankara'dan sonra iki ilde daha uygulanacak: Zaman ve emek kaybına son veriyor

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da pilot olarak uygulanan tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalya'da da uygulanmaya başlanacak. Uygulama keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkiliyle yapılmasıyla zaman ve emek kaybına da son veriyor.

Haber Merkezi AA
Tüzel kişi bilirkişilik uygulaması İstanbul ve Antalyada da uygulanmaya başlanacak
Foto/arşiv

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının, bilirkişilik sisteminin etkin, verimli ve düzenli şekilde gecikmeden işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, çözümü uzmanlık gerektiren konularda başvurulan bilirkişilik müessesesinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişilik yapabilmelerine ilişkin Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerindeki pilot uygulamanın 21 Aralık 2020'den bu yana başarılı şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Öncelikle taşınmaz değerleme alanında Ankara'da başlatılan pilot uygulamanın, İstanbul Anadolu ve Antalya icra müdürlüklerinde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın keşif tarihlerinin belirlenmesi ve raporun hazırlanması sürecinde koordinasyonun sadece bir yetkiliyle yapılmasıyla zaman ve emek kaybına son verildiği ifade edildi. Açıklamada, böylece raporların tüzel kişi bilirkişi bünyesinde çalışan uzmanlarca zamanında hazırlanabildiği, işlem sürecinin gecikmeksizin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığı anlatıldı.

Pilot uygulamanın, hatalı ve geciken bilirkişi raporlarından kaynaklanan sorunları da en aza indirdiği belirtilen açıklamada, böylece bilirkişilik sisteminin etkin verimli ve düzenli şekilde, gecikmeden işlemesine katkı sağladığına dikkati çekildi.

Yüzlerce müşterinin bilgilerini yatırım firmasına veren bankaya şok ceza!
EKONOMİ
Yüzlerce müşterinin bilgilerini yatırım firmasına veren bankaya şok ceza!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kutsalları saygıyla korumak ortak hassasiyetimiz
GÜNDEM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kutsalları saygıyla korumak ortak hassasiyetimiz
Abone Ol Google News
iPhone kullanıcılarını panikleten bildirim

iPhone kullanıcılarını
panikleten bildirim

'Evde Kal Türkiye' uyarı mesajı ortalığı karıştırdı.
Bu manzarayla ilk defa karşılaştım

'Bu manzarayla
ilk defa karşılaştım'

​Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü...
İstanbuldan sonra dört ile sivrisinek uyarısı: Popülasyonlarında hızlı artış var

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Evsizlerin kaldığı kamyoneti ateşe verdi.

​AK Parti'den BMGK'ya 'Maraş' tepkisi: Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

​Öğle ve akşama dikkat: Yer yer kuvvetlenecek.

​Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Bagajdan<br>11 kaçak çıktı

Bagajdan
11 kaçak çıktı

​Sıcaktan bitkin düşmüş halde bulundular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.