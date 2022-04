Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İBB fetret devrini yaşıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Tuzla metrosu hayal oldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı Haftaları nedeniyle söz aldı. Kürsüden meclise hitap eden Başkan Yazıcı, 'Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? Tuzla Metro'su İBB'nin hangi sitesindeki bitirilme tarihine uyacak. 4 tane ajansla çalışıyorsunuz. Her ajans kendisine göre bir tarih belirlemiş. Tuzla hattının ne zaman biteceğini bize söyleyin. 4 tane tarih var burada. Değerli Tuzlalılar bütün metrolar bitmiş gibi, bir proje hazırlıyorsunuz. Bu projede Tuzla yok. Tuzla'nın olması gereken projede Tuzla yok. Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana” dedi.