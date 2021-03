Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı İBB'ye isyan etti: Tuzla metrosu hayal oldu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Meclisi’nde AK Parti grubu adına konuştu. İBB'nin her sitesinde Tuzla metrosunun açılma tarihinin farklı olduğunu belirterek duruma tepki gösteren Yazıcı, "Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? Allah rızası için, ben buradan soruyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na. Tuzla Metro’su İBB’nin hangi sitesindeki bitirilme tarihine uyacak. Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Mart 2021, 14:02 Son Güncelleme: 13 Mart 2021, 14:13 DHA