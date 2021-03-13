Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı İBB'ye isyan etti: Tuzla metrosu hayal oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantılarının 3’üncü birleşimi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi’nde 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

HAYAT Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çöp toplatmayan CHP'li belediyelere gönderme: Heykeli dikilecek insanlarsınız

"Allah rızası için metro ne zaman açılacak?"

İBB Meclisi’nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığınızda; metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı yazılmış. Performans programınızda ise 2023 yılında bitireceğinizi yazmışsınız. Metro İstanbul kurumsal web sayfanızda, kendi sitenizde metro ağ haritaları kısmı 2024 yılında yapacağınızı, Tuzla’ya kadar olan kısmı ise 2029 yılında bitireceğinizi açıklamışsınız. Allah rızası için, ben buradan soruyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na. Tuzla Metro’su İBB’nin hangi sitesindeki bitirilme tarihine uyacak. 4 tane ajansla çalışıyorsunuz.

REKLAM

OYNAT 01:44 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Tuzla metrosu hayal oldu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı Haftaları nedeniyle söz aldı. Kürsüden meclise hitap eden Başkan Yazıcı, 'Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? Tuzla Metro'su İBB'nin hangi sitesindeki bitirilme tarihine uyacak. 4 tane ajansla çalışıyorsunuz. Her ajans kendisine göre bir tarih belirlemiş. Tuzla hattının ne zaman biteceğini bize söyleyin. 4 tane tarih var burada. Değerli Tuzlalılar bütün metrolar bitmiş gibi, bir proje hazırlıyorsunuz. Bu projede Tuzla yok. Tuzla'nın olması gereken projede Tuzla yok. Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana” dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





"Her ajans kendisine göre bir tarih belirlemiş"





Her ajans kendisine göre bir tarih belirlemiş. Tuzla hattının ne zaman biteceğini bize söyleyin. 4 tane tarih var burada. ‘Değerli Tuzlalılar bütün metrolar bitmiş gibi’, bir proje hazırlıyorsunuz, bu projede Tuzla yok. Tuzla’nın olması gereken projede Tuzla yok. Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana” diye konuştu.

OYNAT 00:57 Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya 'Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim' mesajını iletti. Yazıcı da bu davete icabet etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



