Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İmamoğlu randevu verdi mi yoksa aldı mı

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuk olduğu TVNET canlı yayınında, İstanbul’da yaşanan kriz anında İBB Başkanı’nın İngiliz büyükelçi ile yemek yemesini sert sözlerle eleştirdi. Ayrıca Yazıcı, İmamoğlu’nun yemeğe gittiği sırada yolları açan kar küreme aracının da birçok İstanbulluyu mahsur kalmaktan kurtarabileceğini belirtti.

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"'NEDEN YEMEK YEDİ' DEMİYORUZ

RANDEVUYU İPTAL ETMELİYDİ"

Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, “Bir hekim olarak söylemem gerekir ki, yemek ve içmek fizyolojik bir ihtiyaçtır. 24 saat AKOM’da görev yapılır ve AKOM’un yemekhanesi de vardır. Belediye başkanları olarak bizim de kendi çapımızda krizlerimiz olabiliyor. Yemek çok aklımıza gelmez. Bazen başımız ağrır ve ‘Ben yemek yemedim’ dersiniz. Yanınızdakiler sandviç verirler. Kriz anında böyle bir durum vardır. Kriz anında yemek programları, yemekler hatta dışarıdaki yemekler iptal edilir. Yemek yenmeli. Yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır. Zaten ben niye yemek yedi demiyorum. Bu yemek programı iptal edilebilirdi. Bir kriz anı vardı. ‘16 milyon İstanbullu’ diye başlayan bir sürü cümle kuracaksınız, ama o kriz yönetiminde bir randevunuzu iptal etmeyeceksiniz. Randevu artık verdi mi yoksa aldı mı onu da bilemiyoruz. 2 gün boyunca kamu alanında hizmetler tatil edildi. Böylesine bir durumda randevuyu vermiş olsanız da almış olsanız da iptal edilebilirdi” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun restorana yemek yemeye gittiğinde kar küreme aracını da yanında götürmesini de eleştiren Yazıcı, “Binlerce insan kar küreme aracı gelmediği için yollarda mahsur kaldı. Kimisi üşüdü, kimisi aç kaldı. Bir umutla kurtarılmayı bekledi. Ama görüyoruz ki böylesine bir kriz anında kar küreme aracı da İBB Başkanı’nın peşinden gitmiş. O araç belki de mahsur kalan birkaç vatandaşı kurtarmaya yetebilirdi. Bunu bile düşünmemesi yaşanan olayın vahametini gösteriyor” dedi.

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