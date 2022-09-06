Gündem Tuzla TEM Otoyolunda iki kamyonet çarpıştı Üç kişi yaralandı
İSTANBUL

Tuzla TEM Otoyolu'nda iki kamyonet çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Tuzla TEM Otoyolu’nda 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Zübeyir Kolbaşı, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, TEM Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Tuzla TEM Otoyolunda iki kamyonet çarpıştı: Üç kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu'nda saat 06.00 sıralarında Şekerpınar mevkiinde kaza meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Irmak yönetimindeki 34 EVH 859 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde seyir halindeyken aynı yöne giden Sedat Çetinkaya yönetimindeki 34 BTH 73 plakalı plastik kasa yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Irmak’ın kullandığı kamyonet yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. Kazada, Irmak’ın yanında oturan Zübeyir Kolbaşı araç içerisinde sıkışırken, Sedat Çetinkaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Kolbaşı’yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Kolbaşı, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Kolbaşı’nın tedavi altına alındığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer kamyonetteki yaralı Sedat Çetinkaya da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muhammed Irmak ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da lüks otelde korkutan yangın
GÜNDEM
Bursa'da lüks otelde korkutan yangın
Talebi kabul edildi

Talebi kabul edildi

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı.
FETÖye KHK HDPye bakanlık

​Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceği belli oldu.

​"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

​Erdoğan; Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

72 Futbol sahası büyüklüğünde

72 Futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​Yüzbinlerce insan yaklaşan kış öncesi yardım bekliyor.

Macron, ​Baltık ülkeleri ve Polonya'ya 'savaş çığırtkanları' dedi.

​Şehit ailelerinden KHK tepkisi.

​İstanbul'da eylem yapmak için Lavrion'dan geldi.

​3 yıllık Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak.

Eğitimde oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

​150 STK "Aileni ve Neslini Koru: Sapkınlığa Dur De!” mitingi yapacak.

​Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar.
Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak: Her yıl 890 bin kişiye iş
Ekonomi

Orta Vadeli Program istihdam dostu olacak: Her yıl 890 bin kişiye iş

Açıklanan 3 yıllık Orta Vadeli Programı istihdam dostu olacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasına göre, her yıl ortalama 890 bin kişiye istihdam sağlanacak. İş gücüne katılımdaki artışla beraber işsizlik oranı kademeli olarak gerileyecek ve 2025’te yüzde 9,6 seviyesine düşecek. Tarım, savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik alanlarında iş birliği çalışmaları hızlanacak.
Kış öncesi Pakistan’a barınak lazım
Dünya

Kış öncesi Pakistan’a barınak lazım

Tarihinin en büyük sel felaketiyle boğuşan Pakistan’a yardım eli uzatan Türkiye’nin Kızılay aracılığıyla gönderdiği yardımlar bölge halkı için umut oluyor. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “1 milyondan fazla ev sular altında. Yüz binlerce insanın çok acil bir şekilde kendilerini kış koşullarından koruyacak barınaklara ihtiyacı var” dedi. Kızılay ekibinden Fatih İşçi, “İki yardım TIRıyla yola çıktık. Bizi görenlerin gözlerinin içi parlıyor. Gelip kucaklaşıyorlar” dedi.
Macron AB’yi karıştırdı: Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ dedi
Dünya

Macron AB’yi karıştırdı: Baltık ve Polonya’ya ‘savaş çığırtkanları’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un büyükelçilerine seslendiği konuşması Paris ile Baltık ülkeleri ve Polonya arasında yeni bir krize sebep oldu. Macron konuşmasında söz konusu ülkeleri, savaş çığırtkanı olarak tanımlıyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı uzatmaya sebep olmakla suçluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.