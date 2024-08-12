Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 şüpheli adliyede

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.