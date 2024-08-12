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Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 şüpheli adliyede

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11:14 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 gözaltı!
Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 gözaltı!

Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne'nin (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kepçe operatörleri E.U. ve Ö.K. ile kırıcı operatörleri S.A. ve K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü.


Ne olmuştu ?


Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında dün göçük yaşanmış, çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.


Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatılarak 4 kişi gözaltına alınmıştı.



#Göçük
#gözaltı
#Tuzla
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