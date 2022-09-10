Tuzla’da eğitim-öğretim için kırmızı mail hattı devreye girdi

Tuzla Belediyesi, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklar için özel bir festival düzenledi.

Festivalin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocuklar için birde müjde verdi. Türkiye’de ilk defa sadece öğrenciler için kırmızı mail sistemini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yazıcı, "Öğrencilerimiz bundan böyle kırmızı mail hattından okul ve projeleriyle ilgili bizlere ulaşabilecek. 365 gün takip edeceğimiz kırmızı mail hattımız olan okul@sadiyazici.com adresinden bize yazdığınızda bunu özenle, titizlikle dinleyeceğiz, bakacağız ve okuyacağız. Hızlıca müdahale edeceğiz" dedi.

Tuzla Marina’da düzenlenen festivalde el emeği ürünlerin satışa sunulduğu 42 stanttın yanı sıra çocuklar için konserler, atölyeler, yarışmalar, animasyonlar, sinema gösterimi, interaktif oyunlar, şişme oyun grupları, ikramlar ve sürpriz hediyeler yer alıyor. 18 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak festival saat 15.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Festivalin açılışını gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, stantları tek tek dolaştıktan sonra çocuklarla birlikte illüzyon gösterisi izledi. Gösteri sonrasında Başkan Yazıcı sahnede çocuklar ile birlikte dans etti. Program sırasında Başkan Yazıcı, Türkiye’de öğrenciler için ilk kez uygulanacak yeni sistemi anlattı.

"FESTİVALDE EĞLENEREK ÖĞRENMENİN GÜZEL BİR YÖNTEMİNİ YAŞIYORLAR"

Yazıcı, "Okullar açılmadan önce çocuklarımız için güzel bir çalışma yapalım dedik. Okul öncesi güzel bir motivasyon olsun istedik. Çocuklarımızın bireysel gelişimine, psikolojik gelişimine, bütün eğitim ve öğretim yılının adaptasyonu için kıymetli bir festival olacak. 42 stant kuruldu. Burada eğlenerek öğrenmenin güzel bir yöntemini yaşıyorlar. İnşallah okullarına motive bir şekilde başlayacaklar” diye konuştu.

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"KIRMIZI MAİL HATTI İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİME AYRI BİR KALİTE GETİRECEĞİZ"

Türkiye’de ilk kez uygulanacak mail sistemini anlatan Başkan Yazıcı, "Eskiden liderler arasında özel ve acil durumlar için bir kırmızı telefon hattı kullanılırdı. Biz eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Bu kadar önemli bir konuyu diğer bütün belediyecilik hizmetlerinin dışında niş bir alan olarak görüyoruz. Eğitim, öğretim ve okulla ilgili bütün problemleri ayrı bir alan olarak değerlendirmek istedik. Dedik ki biz bunu bütün velilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim öğretim camiamızı kırmızı mail hattından bizlere ulaşarak biz bu konuda ne yapabiliriz, hep birlikte nasıl proje geliştirebiliriz diye gerçekleştirmek istedik. 365 gün takip edeceğimiz kırmızı mail hattımız olan okul@sadiyazici.com mail adresinden bize yazdığınızda bunu özenle titizlikle dinleyeceğiz, bakacağız ve okuyacağız. Hızlıca müdahale edeceğiz. Bunu Türkiye’de belki bir ilk olarak yapıyoruz. Ama dijital dünyada, kırmızı telefon hattı değil, kırmızı mail hattı ile Tuzla’da eğitim ve öğretime ayrı bir kalite getireceğiz” şeklinde konuştu.