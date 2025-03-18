Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Tuzla'da fabrikada kimyasal madde sızıntısı: İşçiler tedbir amaçlı tahliye edildi

Tuzla'da fabrikada kimyasal madde sızıntısı: İşçiler tedbir amaçlı tahliye edildi

14:5318/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
İHA
İHA

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi.

Olay, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi.

Olayın ardından fabrika personeli tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sızan kimyasal maddeden hafif şekilde etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.


#Tuzla
#Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
#AFAD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet bilet kampanyası hangi uçuşlara var?