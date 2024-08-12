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Tuzla'da göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla'daki şantiyede göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçilerden Salih İğne'nin cenazesi, İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bingöl'e gönderildi.

17:02 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Tuzla'da göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Bingöl'e gönderildi
Tuzla'da göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Cengiz Öcalan ile Salih İğne'nin Adli Tıp Kurumundaki cenaze işlemleri tamamlandı.



Gece saatlerinde morgdan alınan İğne'nin cenazesi, Sultanbeyli'deki Abdurrahman Gazi Camisi'ne getirildi.


Burada yapılan cenaze törenine, İğne'nin ailesi ve iş arkadaşları katıldı. İğne'nin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.


İki çocuk babası İğne'nin cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.




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