Gündem Tuzlada izin belgesi olmayanların şehir dışına çıkışlarına izin verilmedi Evine gidemedi
İSTANBUL

Tuzla'da izin belgesi olmayanların şehir dışına çıkışlarına izin verilmedi: Evine gidemedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor. Tuzla’daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul'a geri döndürüldü.

Haber Merkezi DHA
İstanbul çıkışında trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri soruyor.
İstanbul çıkışında trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri soruyor.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor.

İstanbul'da da Gebze’ye gitmek için yola çıkan ancak izin belgesi bulunmadığı için geri dönen Ertuğrul Yiğit, “Çıkamazsın diyorlar, ben de geri döneceğim oturduğum yere. İstanbul Kartal’da yaşıyorum, Gebze’ye gidecektim. İkametgah belgemi göstermemi istedi polisler, ben de gösterdim. Şimdi geri döneceğim” dedi.

Belge gösteremediği için evine gidemedi

Gebze’de yaşamasına rağmen, ikametgah belgesi gösteremediği için geçişine izin verilmeyen Gürsel Yıldız, “Gebze’de oturuyorum 12 yıldır. İstanbul’da çalışıyorum. Mecbur gidip geliyoruz. Ya yasak versinler ya da kurtulalım. 3 sefer ihtar edildim. Dün duydum bu olayı İstanbul’a giderken, hafta sonu olduğu için çıkaramadım bir belge. Mecbur çıkacağız. Şu anda hiçbir belgem yok, durduruluyorum. Bakalım sonuç ne olacak. İş yerim Tuzla’da 2011’den beri Gebze’de yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Araç içinde de sosyal mesafeye dikkat

Polis ekipleri ,gerekli belgeleri tam olanların İstanbul dışına çıkmasına izin veriyor.

Araç içinde sosyal mesafeyi korumak için yan koltuğu boş bıraktıklarını söyleyen Mimar Tarık Tuncer de “Biz izin almadık, Bodrum’da çalışıyoruz zaten. SGK girişlerimiz olduğu için bir problem yaşamıyoruz. Orada işimiz devam ediyor. Herkesin bildiği önlemleri alarak devam ediyoruz yola” şeklinde konuştu.


Büyükşehir mahallesi ama seyahat yasağı uygulanmıyor
FOTOĞRAF 10
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Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi'nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.
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Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor.
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Bu durum bölgede oturanlara kimi zaman ilginç durumlar da yaşatırken, her iki mahallede bulunan camilerden ezan sesi 2 dakika arayla yükseliyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirler arası kodu girmek zorunda kalabiliyor.
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Ancak tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 30 büyükşehre ve Zonguldak için 15 gün süreyle yasaklanan giriş ve çıkışlar, Samsun ve Ordu'nun bu mahallelerinde işlemiyor.
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Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu'dan Samsun'a 3 adımda geçebiliyor. Kimi vatandaş, bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek, şaşkın olduklarını belirtiyor.
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Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Tınkır, her iki mahalle sakinlerinin korona virüsle mücadele kapsamında, komşuları arasındaki misafirliklerini geçici olarak durdurduğunu söyledi.
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Şehirler arasında uygulanan yasağın kendilerini etkilemediğini ifade eden mahalle muhtarı Tınkır, “Yürüyerek Samsun'dan Ordu'ya geçiyoruz. Diğer tarafta ihtiyacı olanlar yürüyerek oraya geçebiliyor. Arada bir diyalog kurduk, pazar alanımız da ortak. Camilerde okunan ezanlarda iki dakikalık bir fark var. Artık karışıklık olmuyor insanlar alıştı dedi.
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Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi'nde esnaf olan Turan Kışla, hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti.
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Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, “Samsun'dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu'dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz ifadelerini kullandı.
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Öte yandan, hem Ordu sınırında, hem de Samsun sınırında ikamet eden vatandaşlar, korona virüsü salgını nedeniyle komşular arasındaki ziyaretlerin geçici olarak sonlandığını belirtirken, 30 büyükşehre getirilen seyahat yasağının kendilerini etkilemediğini ifade ettiler.
Büyükşehir mahallesi ama seyahat yasağı uygulanmıyor
Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu'nun Şenbolluk ile Samsun'un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.

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