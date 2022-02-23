Tuzla'da mukavva fabrikasında yangın: Bir atölye ve iki depoya sıçradı

Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR ATÖLYE VE İKİ DEPOYA SIÇRADI

Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.