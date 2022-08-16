Gündem Tuzlada okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
EĞİTİM

Tuzla'da okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Tuzla Belediyesi ekipleri, 12 Eylül'de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını tamamlıyor. Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile hazırlıklar yürütülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tuzlada okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
Tuzla'da yeni eğitim öğretim dönemi hazırlığı

Tuzla Belediyesi ekipleri, 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan okulların temizlik çalışmalarını tamamlıyor.

Yıl sonu tatilinde olan milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin çalmasına az bir zaman kaldı. Tuzla Belediyesi de ilçe genelinde bulunan okulları 12 Eylül’de başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler okulları tek tek gezerek, sınıflar başta olmak üzere koridorlar, tuvaletler, kapılar gibi temas yüzeyi olan tüm noktaları temizliyorlar. Ayrıca temas yüzeyi oluşturabilecek tüm alanlar ozon yıkama yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

'BÜYÜK BİR HEYECAN İÇERİSİNDEYİZ'

Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Müdürü Emin Ferit Peker,” 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı hazırlıklarımız büyük bir hızla devam etmekte. Öğrencilerimiz okula başlamak için ne kadar heyecan duyuyorlarsa, biz de onlar kadar okulumuzu hazırlamak ve okulumuzda görmekten çok mutlu olacağız. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çalışmalarımız bu heyecan içerisinde devam ediyor. Tuzla’nın eğitim kenti olmasında büyük emek harcayan başka Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı olmak üzere bütün belediye personeline teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi belediyemizin okullarımızın hizmetinde. Nerede eksiğimiz varsa hemen belediyemizden yardım istiyoruz ve belediyemiz her zaman bizlere destek oluyor” dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı: Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı: Kovid-19 geleceğimizi bizden alamayacak
PKKnın uyuşturucu ağına darbe

PKK'nın uyuşturucu ağına darbe

​10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi.
Aranan hacker Bakan Varank çıktı

Aranan hacker Bakan Varank çıktı

​İki gün boyunca bir dizi şifreyi çözerek bulmaya çalıştılar.
Tümüne talibiz diyerek duyurdu

​'Türkiye savaş alanında yeni bir yol olduğunu gösterdi.'

Karakola düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar.

​Bir anda milyoner oldu.

​Bakan Soylu: Eren Abluka operasyonunda bir terör yuvasındaki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

​Çoğu kişi adını bile bilmiyor

​İlk tanıtılacak SUV model belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.