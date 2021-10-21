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İSTANBUL

Tuzla'da paniğe neden olan köpüğün nedeni belli oldu

İstanbul Tuzla’da yağmur sonrası cadde yüzeyini kaplayan köpük paniğe neden olmuştu. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin 50 ayrı kamerada 2 gün süren incelemelerin ardından, bir kamyonetten oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjanın yola döküldüğü anlaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Tuzlada paniğe neden olan köpüğün nedeni belli oldu
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Demokrasi Caddesi’nde ilerleyen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirlendi.

Tuzla’da geçtiğimiz salı günü etkili olan yağmurun ardından Demokrasi Caddesi köpükle kaplanmış, olay çevrede yaşayan vatandaşlar ile o anda trafikte olan sürücülerde paniğe neden olmuştu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla başlayan çalışmalar tamamlanarak, olayın nasıl meydana geldiği çözüme kavuştu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, Demokrasi Caddesi’nde ilerleyen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirlendi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların paniğe neden olmasına sebep olan bu durumu açıklığa kavuşturmak için, 2 gün süren çalışmalarda 50 ayrı güvenlik kamerasını ayrı ayrı inceledi. Ayrıca, yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İlk belirlemelere göre yola dökülen sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Aracın plaka ve tescil bilgilerine ulaştık"

Kameraları inceleyerek aracı tespit eden Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personel, “Geçtiğimiz hafta görev yapmış olduğumuz Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bir köpük şikayeti oldu. Yollarda kar yağmışçasına, bir köpük şikayeti oldu. Ertesi gün biz yol üzerindeki bütün güvenlik kameralarını, 45-50 adet kamerayı kontrol ettik. Bunun araçtan döküldüğünü tespit ettik. Görüntülerini de bulduk. Daha sonra bütün gitmiş olduğu güzergahların tamamını kontrol ettik. Aracın plaka ve tescil bilgilerine ulaştık. Gerekli cezai işlemi yaptık. Dökülen madde ile ilgili net bir bilgimiz yok ama oto yıkamalarda kullanılan konsantre deterjan olduğu belli. Aracın arkasından döküldükten sonra, yağmurun etkisi ve araçların geçişi sonrası ciddi bir köpüklenme olmuş” dedi.

Esenyurt'ta akşam saatlerinde biriken köpük korkuttu: 3 mahalleye ağır koku yayıldı
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Atatürk, Kuruçeşme ile Hürriyet Mahallesi'nden geçen ıslah edilmiş dere yatağından dün akşam saatlerinde yayılan koku ve yola taşan köpük çevre sakinlerini endişelendirdi.
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Yayılan ağır kokudan rahatsız olanlar durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.
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Şikayetlerin giderek artması üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ile Esenyurt Belediyesi ekipleri dün akşam atık su kanalında inceleme yaparak pis koku ve köpüklerin kaynağını bulmaya çalıştı.
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Çevre sakinlerinden biri, \"Sabah işe gittiğimde hiçbir koku veya köpüklü sıvı akışı yok. Ancak, akşam döndüğümde ağır koku ve köpüklü sıvı ile karşı karşıya kalıyorum. Özellikle akşam saatlerinde bunu bırakıyorlar. Çünkü akşam genellikle ıssız oluyor. Bunu fırsat bilip atıkları boşaltıyorlar\" dedi.
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Bir başka mahalle sakini ise kokunun rahatsızlık verici olduğunu ifade ederek, \"Yetkilileri uyardık. Gelip kaynağını bulsunlar, bu konuya el atsınlar. Gerekirse fabrikalarda denetim yapsınlar\" diye konuştu.
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Derede inceleme yapan belediye ekipleri numune aldı. Kimyasalın dere yatağına bir fabrikadan bırakıldığı tahmin ediliyor.
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Esenyurt'ta akşam saatlerinde biriken köpük korkuttu: 3 mahalleye ağır koku yayıldı
Esenyurt'ta akşam karanlığı ile birlikte dere yatağına bir sanayi tesisinden bırakıldığı belirtilen atıklardan yayılan koku ve yola taşan köpük mahalle sakinlerini korkuttu.


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