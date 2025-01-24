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Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

Tuzla'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

09:0924/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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Tuzla minibüs 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Tuzla minibüs 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

İstanbul Tuzla’da işçileri taşıyan bir servis minibüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ölü ve yaralılar var


Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.





#Tuzla
#minibüs
#kaza

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