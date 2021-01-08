Gündem Tuzlada tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını
İSTANBUL

Tuzla’da tersaneler bölgesinde korkutan gemi yangını

Tuzla'da bir tersanede bakımı yapılan gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tersanede çalışan yabancı uyruklu bir işçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesindeki bir tersanede bakımı yapılan gemide çıktı. Canlı hayvan taşımada kullanıldığı öğrenilen gemiden alevlerin yükseldiğini gören görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine sağlık ve polis ekipleri de geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü.

İHA
Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR İŞÇİ YARALANDI

  • Öte yandan, yangın sırasında yabancı uyruklu bir işçinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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