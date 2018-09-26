Gündem Tuzlada yangın paniği
İSTANBUL

son dakika: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Tuzla'da yangın paniği

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki işçilerini kısa sürede tahliye eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Haber Merkezi IHA
Fabrikadaki yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi.
Fabrikadaki yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye yönlendirildi.

Tuzla Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir akü fabrikasında yangın çıktı. İçinde kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

  • Yangına ilk müdahaleyi Organize Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri yaptı. Ekipler tarafından fabrikada bulunan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülebilirken olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangında zarar gören fabrikanın son durumu da havadan görüntülendi.

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