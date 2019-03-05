Gündem TV5ten LGBT propagandasına yaptırım
İSTANBUL

TV 5'te LGBT propagandasına yaptırım kararı - Çağlar Cilara neden kovuldu

TV5'ten LGBT propagandasına yaptırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çok saygın biri" diyerek seçmenin karşısına çıkardığı CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın, Saadet Partisi'nin yayın organında lezbiyen, gey ve biseksüellerle ilgili olarak yaptığı çalışmalarla adını duyuran LGBT hareketine destek vereceğini ve onlar için ayrıca bir meclis açacağını anlatması tartışmalara neden oldu. TV5, programın ardından bir açıklama yayınladı ve "Söz konusu düşünceler Alper Taş'ın kendi görüşleridir. Hiçbir şekilde TV5'i bağlamaz" ifadesine yer verdi. Açıklamada, yayın kurulunun söz konusu programı yayından kaldırma kararı aldığı da kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alper Taş, Çağlar Cilara'nın programına konuk olmuştu.
Alper Taş, Çağlar Cilara'nın programına konuk olmuştu.

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin yayın organı TV5 Televizyonu'nda, lezbiyen gey, biseksüel ve transeksüel hareketine destek veren LGBT hareketi üyelerine geniş haklar tanıyacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

LGBT üyelerinin baskı ve zulüm altında olduğunu savunan Taş, "LGBT'lilerin kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Her zaman sözümüzün arkasındayız" dedi. Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk" şeklinde konuştu.

TV5 yönetimi söz konusu programa ve programda konuşulanlara dair açıklama yayınladı.

Alper Taş'ın sözleri TV5'i bağlamaz

"Çağlar Cilara ile Gündemdekiler programına konuk olan Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın canlı yayında sarf ettiği görüş ve düşünceler kendisine aittir. Hiçbir şekilde TV5'i bağlamaz" ifadesine yer verilen açıklamada, "TV5'in en temel yayın ilkelerinden birisi de toplumsal hassasiyetler ve ortak değerimizdir. Bu gerçeğe sadakatimiz bilinmesine rağmen söz konusu ifadelerin TV5'in genel yayın politikasının bir yansımasıymış gibi gösterilmeye çalışılması insaf, ahlak ve izandan yoksundur" cümlelerine yer verildi.

Çağlar Cilara'nın programı yayından kaldırıldı

TV5 tarafından yapılan açıklamada, Çağlar Ciları'nın programına son verildiği bilgisi de paylaşılarak, "TV5 yayın kurulu, söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

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