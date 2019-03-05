TV5'ten LGBT propagandasına yaptırım

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin yayın organı TV5 Televizyonu'nda, lezbiyen gey, biseksüel ve transeksüel hareketine destek veren LGBT hareketi üyelerine geniş haklar tanıyacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

LGBT üyelerinin baskı ve zulüm altında olduğunu savunan Taş, "LGBT'lilerin kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Her zaman sözümüzün arkasındayız" dedi. Taş "Biz LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün da böyle düşünüyorduk" şeklinde konuştu.

TV5 yönetimi söz konusu programa ve programda konuşulanlara dair açıklama yayınladı.

Alper Taş'ın sözleri TV5'i bağlamaz

"Çağlar Cilara ile Gündemdekiler programına konuk olan Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın canlı yayında sarf ettiği görüş ve düşünceler kendisine aittir. Hiçbir şekilde TV5'i bağlamaz" ifadesine yer verilen açıklamada, "TV5'in en temel yayın ilkelerinden birisi de toplumsal hassasiyetler ve ortak değerimizdir. Bu gerçeğe sadakatimiz bilinmesine rağmen söz konusu ifadelerin TV5'in genel yayın politikasının bir yansımasıymış gibi gösterilmeye çalışılması insaf, ahlak ve izandan yoksundur" cümlelerine yer verildi.

TV5'den açıklama... pic.twitter.com/EfzxhEOJTd — TV5 (@tv5televizyonu) 5 Mart 2019

Çağlar Cilara'nın programı yayından kaldırıldı

TV5 tarafından yapılan açıklamada, Çağlar Ciları'nın programına son verildiği bilgisi de paylaşılarak, "TV5 yayın kurulu, söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.

REKLAM