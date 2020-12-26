Tweete gelen her fav bir fidana dönüşüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı. Kesimoğlu, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Her geçen gün doğa ile ilgili tahribatların arttığına şahit olduklarını vurgulayan Kesimoğlu, doğa ve çevreye dikkat çekebilmek için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu

Fidan dikmek zorundayız

Kampanyaya beklediklerinden fazla katılım olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Kesimoğlu, "Çocuklarımıza ne kadar önem veriyorsak onların yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri için gerekli önlemleri alıyorsak, içinde yaşadığımız çevreye de sahip çıkmamız lazım. Bu konuya nasıl dikkat çekelim diye böyle bir çıkış yaptık. 147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız." dedi.

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Kesimoğlu, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini, fidanların en kısa sürede toprakla buluşturulacağını ifade etti. Doğanın önemine işaret eden Kesimoğlu, şunları belirtti:

"Yaşadığımız çevreye zarar vermeden koruyup, geliştirip bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğunda olan bir konu. Biz duyarlılığımızı ortaya koyduk. 147 bin vatandaşımız da bu konuya duyarlılığını gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağına inanıyorum. Umarım ve dilerim ki gerekli çevreler bu mesajı alırlar. Özellikle nehirlerimizle, doğamızla, bitki örtümüzle ilgili yanlış girişimler son bulur. Sağlıklı bir çevrede pandemiden uzak yaşama kavuşuruz."

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Bu rakamı beklemiyorduk

Kesimoğlu, kampanya hakkında TEMA ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerde bulunacağını anlatarak, "Biz bu rakama ulaşacağımızı hesap etmemiştik. 147 bin çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu bizim güçlü olmamızı da ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek TEMA ile iletişime geçerek, belediyemize ait arazi olabilir, hazine arazisi olabilir, bunu mutlaka en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 14 Farklı özellik ve boyutlardaki kurşun kalemleri özel bıçak ve neşterlerle oyarak birer sanat eseri haline getiren Kimya Mühendisi Recep Alçamlı, kalem ucuna minyatür figürler işliyor. Standart kalemleri oyarak onlara hayat veren Alçamlı'nın güncel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı eserleri dikkat çekiyor. 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasını da bir kalemin ucunda ölümsüzleştiren Alçamlı, toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddete de sanatında yer veriyor. Alçamlı, kalem oyma sanatına nasıl başladığını ve geride kalan 10 yılda neler yaptığını anlattı. Sanatla iç içe bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Alçamlı, 2010 yılının sonlarında, 2011'in başlarında başladım bu sanata. Öncesinde evde sanat zaten hakimdi. Babam kendi işinin yanında ressamdı, birçok çalışması var. Küçüklüğüm guaj ve yağlı boyalarla geçti. Ufak tefek resimler yapıyordum ama bu bana yetmemeye başladı dedi. Meditasyon yapmak amacı ile başladığı sanatın ilk temsilcilerinden olduğunu aktaran Alçamlı, Bu sanata ilk başladığımda kimse yoktu. Daha doğrusu olmadığını zannediyordum. Başladıktan 3- 4 ay sonra, Almanya'da yaşayan Brezilya kökenli Dalton isminde bir sanatçıya denk geldim. İlk o başlamıştı, ondan sonra ben başladım. Üzerinden 10 yıl geçti. Benimle beraber 8- 10 sanatçı daha var şu an. İlk başlama sebebim tamamen meditasyondu. Çünkü günlük koşturma, ders stresi derken, eve geldiğimde çalışıyordum. Çok yavaş çalışmak gerektiği için nefes alışım yavaşlıyordu, nabzım düşüyordu. Resmen oda sessizliğinde kalbimin atışını duyabiliyordum. Bu bana meditasyon oldu diye konuştu. Eserlerinde birçok farklı konuya ve figüre yer verdiğini kaydeden Alçamlı, şunları söyledi: Bir şeyler anlatmak istediğimi fark ettim. Onun için objelerle başladı, sosyal sorumluluk çalışmalarına döndü. Dile getirmek istediklerimi, en güzel anlatma yöntemi olduğunu düşündüm. Kadına şiddet, çocuk gelinler, engelliler, Soma faciası, gibi birçok sosyal sorumluluk çalışmam oldu. Pandemi dönemindeyiz. En son yaptığım maskeli bir insan büstü çalışması yaptım. Pandemi olmasaydı İstanbul'un tarihi mekanlarını çalışıyordum. Şu an Galata ve Kız Kulesi'ni bitirdim. Devamında Ayasofya başta olmak üzere değerli çeşmeler, hamamlar devam edecek. İstanbul ile ilgili bir projem var. Şu an elimde 30 civarında eser var. Bunun 2 katı kadarı da diğer koleksiyonerlerde. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok yere dağılmış durumda. Dünyayı kalemin ucuna sığdırıyor: Toplumsal olayları, tarihi mekanları ve hayallerini işliyor Mersin'de yaşayan 29 yaşındaki kalem oyma sanatçısı Recep Alçamlı, kurşun kalemlerin grafit uçlarına çeşitli figürler resmediyor.

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