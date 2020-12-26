Gündem Tweete gelen her fav bir fidana dönüşüyor
KIRKLARELİ

Tweete gelen her fav bir fidana dönüşüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı, "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyası ilgi görüyor. Kesimoğlu, "147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medya paylaşımı
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medya paylaşımı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyasına 147 bin kişi katıldı. Kesimoğlu, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Her geçen gün doğa ile ilgili tahribatların arttığına şahit olduklarını vurgulayan Kesimoğlu, doğa ve çevreye dikkat çekebilmek için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu

Fidan dikmek zorundayız

Kampanyaya beklediklerinden fazla katılım olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu anlatan Kesimoğlu, "Çocuklarımıza ne kadar önem veriyorsak onların yetişmeleri, sağlıklı büyümeleri için gerekli önlemleri alıyorsak, içinde yaşadığımız çevreye de sahip çıkmamız lazım. Bu konuya nasıl dikkat çekelim diye böyle bir çıkış yaptık. 147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız." dedi.

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Kesimoğlu, kampanyanın bir süre daha devam edeceğini, fidanların en kısa sürede toprakla buluşturulacağını ifade etti. Doğanın önemine işaret eden Kesimoğlu, şunları belirtti:

  • "Yaşadığımız çevreye zarar vermeden koruyup, geliştirip bizden sonraki kuşaklara miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğunda olan bir konu. Biz duyarlılığımızı ortaya koyduk. 147 bin vatandaşımız da bu konuya duyarlılığını gösterdiler. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağına inanıyorum. Umarım ve dilerim ki gerekli çevreler bu mesajı alırlar. Özellikle nehirlerimizle, doğamızla, bitki örtümüzle ilgili yanlış girişimler son bulur. Sağlıklı bir çevrede pandemiden uzak yaşama kavuşuruz."

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Bu rakamı beklemiyorduk

Kesimoğlu, kampanya hakkında TEMA ve ilgili bakanlıklarla görüşmelerde bulunacağını anlatarak, "Biz bu rakama ulaşacağımızı hesap etmemiştik. 147 bin çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bu bizim güçlü olmamızı da ortaya koyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile görüşerek TEMA ile iletişime geçerek, belediyemize ait arazi olabilir, hazine arazisi olabilir, bunu mutlaka en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyayı kalemin ucuna sığdırıyor: Toplumsal olayları, tarihi mekanları ve hayallerini işliyor
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Farklı özellik ve boyutlardaki kurşun kalemleri özel bıçak ve neşterlerle oyarak birer sanat eseri haline getiren Kimya Mühendisi Recep Alçamlı, kalem ucuna minyatür figürler işliyor.
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Standart kalemleri oyarak onlara hayat veren Alçamlı'nın güncel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı eserleri dikkat çekiyor.
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Alçamlı, kalem oyma sanatına nasıl başladığını ve geride kalan 10 yılda neler yaptığını anlattı. Sanatla iç içe bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Alçamlı, 2010 yılının sonlarında, 2011'in başlarında başladım bu sanata. Öncesinde evde sanat zaten hakimdi. Babam kendi işinin yanında ressamdı, birçok çalışması var. Küçüklüğüm guaj ve yağlı boyalarla geçti. Ufak tefek resimler yapıyordum ama bu bana yetmemeye başladı dedi.
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Meditasyon yapmak amacı ile başladığı sanatın ilk temsilcilerinden olduğunu aktaran Alçamlı, Bu sanata ilk başladığımda kimse yoktu. Daha doğrusu olmadığını zannediyordum. Başladıktan 3- 4 ay sonra, Almanya'da yaşayan Brezilya kökenli Dalton isminde bir sanatçıya denk geldim. İlk o başlamıştı, ondan sonra ben başladım. Üzerinden 10 yıl geçti. Benimle beraber 8- 10 sanatçı daha var şu an. İlk başlama sebebim tamamen meditasyondu. Çünkü günlük koşturma, ders stresi derken, eve geldiğimde çalışıyordum. Çok yavaş çalışmak gerektiği için nefes alışım yavaşlıyordu, nabzım düşüyordu. Resmen oda sessizliğinde kalbimin atışını duyabiliyordum. Bu bana meditasyon oldu diye konuştu.
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Eserlerinde birçok farklı konuya ve figüre yer verdiğini kaydeden Alçamlı, şunları söyledi:
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Bir şeyler anlatmak istediğimi fark ettim. Onun için objelerle başladı, sosyal sorumluluk çalışmalarına döndü. Dile getirmek istediklerimi, en güzel anlatma yöntemi olduğunu düşündüm. Kadına şiddet, çocuk gelinler, engelliler, Soma faciası, gibi birçok sosyal sorumluluk çalışmam oldu. Pandemi dönemindeyiz. En son yaptığım maskeli bir insan büstü çalışması yaptım. Pandemi olmasaydı İstanbul'un tarihi mekanlarını çalışıyordum. Şu an Galata ve Kız Kulesi'ni bitirdim. Devamında Ayasofya başta olmak üzere değerli çeşmeler, hamamlar devam edecek. İstanbul ile ilgili bir projem var. Şu an elimde 30 civarında eser var. Bunun 2 katı kadarı da diğer koleksiyonerlerde. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok yere dağılmış durumda.
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Dünyayı kalemin ucuna sığdırıyor: Toplumsal olayları, tarihi mekanları ve hayallerini işliyor
Mersin'de yaşayan 29 yaşındaki kalem oyma sanatçısı Recep Alçamlı, kurşun kalemlerin grafit uçlarına çeşitli figürler resmediyor.

Eksi 40 dereceye kadar dayanabiliyorlar: Kurtların korkulu rüyası kangallar sürülerin koruyucusu
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde son dönemlerde artan kurt saldırılarından sürüleri korumak için Sivas'tan götürülen 5 Kangal köpeği, Ziraat Odası iş birliği ile üreticilere dağıtıldı.
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Sürü koruma görevini en iyi yapan ırklar arasında yer alan Kangal köpeği, çobanların da en büyük yardımcısı konumunda bulunuyor.
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Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, sürülerin başta kurt olmak üzere vahşi hayvanlara karşı korunmasında Kangal'ın eşsiz olduğunu söyledi.
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Kangal köpeğinin evcil hayvan olarak yaşayıp vahşi bir hayvanla mücadele edebilen nadir canlılardan biri olduğu belirten Orhan Yalçınkaya, Kangal köpekleri hiçbir eğitim almaksızın bir sürüde çalıştığı zaman içgüdüsel olarak bulunduğu sürüyü, ortamı veya aileyi koruyabilen bir canlı olduğu için tercih edilmektedir. Yani ekstra bir eğitim olmadan, içgüdüsel olarak evcil bir hayvan olduğu halde vahşi bir kurtla mücadele edebilen nadir canlılardan bir tanesidir. Bunun için de insanlar sürülerini, bulundukları ortamı Kangallara emanet ederek, daha mutlu bir şekilde koruyabilmekteler. Kangal köpeği, kurtla çok rahat mücadele edebilecek bir canlıdır. Kurtların en zayıf noktaları bel kısmıdır. Kangal köpekleri kurdu kovalar ve kurda yaklaştığı anda bir göğüs hamlesiyle kurdun beline darbe indirir. Bel ve omurilik tarafına zarar verir. Sonrasında gerekli savunmasını yaparak sürüyü korur dedi.
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Kangal köpeklerinin kış aylarında en mutlu günlerini geçirdiklerini söyleyen Yalçınkaya, Kangal köpekleri yazın sıcaktan bunalır ve zorlanabilirler ama kışın eksi 30 eksi 40 derecede hiçbir rahatsızlık duymaksızın hayatlarını devam ettirebilecek bir yapıya sahiptirler. Kurt vahşi bir canlı. Günlük hayatını devam ettirebilmek için bir şekilde beslenebilmesi lazım. Kurt yakalayabildiği doğadaki canlıları yakalıyor. Yakalayamazsa koyun sürülerine saldırıyor. Eğer iyi bir saf ve orijinal Kangal köpeği sürüde ise kurt onu sesinden dahi ne kadar sağlam ve karakterli bir canlı olduğunu anlayıp o sürüye yaklaşmayabiliyor. Başka bir sürüde 5 tane bile Kangal olmayan köpek varsa o sürüye gelip, koyunları alabiliyor ya da zarar verebiliyor. Ama böyle orijinal ve sağlam Kangalların olduğu sürülere yaklaşmaya cesaret edemiyorlar. Kangallar, kurtlara içgüdüsel bir korku salıyor diye konuştu.
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Eksi 40 dereceye kadar dayanabiliyorlar: Kurtların korkulu rüyası kangallar sürülerin koruyucusu
Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangal köpeğinin, sürüleri başta kurt olmak üzere vahşi hayvanlara karşı koruma görevi yaptığını söyledi. Yalçınkaya, Kangal köpeklerinin kurt gibi, sürülere zarar veren vahşi hayvanlara içgüdüsel korku saldığını belirtti.


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