Tweete gelen her fav bir fidana dönüşüyor Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir vatandaşın talebi üzerine Twitter hesabından başlattığı, "Alttaki tweete gelen her fav için 1 fidan dikeceğiz" kampanyası ilgi görüyor. Kesimoğlu, "147 bin fav yapıldı ve her fav için bir fidan dikmek zorundayız" dedi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 10:44 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 10:58 AA