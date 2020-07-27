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TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı! YKS sonuçları açıklandı - Son dakika

YKS'nin TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı. YDT oturumunda da 4 aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.

YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

YKS sonuçları açıklandı
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YKS sonuçları açıklandı
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