YKS'nin TYT oturumunda 5 aday birinciliği paylaştı

YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.
YKS'nin AYT oturumunda birinci, sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan çıktı.
YKS'nin YDT oturumunda 4 aday İstanbul'dan, 1 aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.
YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincileri: 5 aday
Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir
AYT birincileri: 5 aday
Sözel: İzmir
Eşit Ağırlık: Osmaniye
Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya,
YDT birincileri: 4 aday İstanbul,
1 aday Niğde
Adaylarımızı tebrik ederim.
YKS Birincilerimizin İlleri