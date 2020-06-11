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EĞİTİM

U-Maker Festivali bu yıl online yapıldı

Uğur Okulları öğrencilerinin, her yıl dünyamızdaki problemlerini belirleyip ürettiği yenilikçi çözümleri yarıştırdığı U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi.
U-MakerFest bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi.

57 Robotik, 25 Oyun Tasarımı ve 17 Video Animasyon alanında toplamda 99 proje online ortamda “Tarım” alanındaki projelerini tanıttı. Proje jüri değerlendirmeleri bu yıl online olarak 7 Haziran tarihinde yapıldı. Geçen yıl "Çöp" teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl 'Tarım' teması ile gerçekleşti. Uğurlu öğrenciler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştı.

Fotoğraf: Arşiv

99 PROJE YARIŞTI

Toplam 350’ye yakın kişinin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Tasarladıkları oyun, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

DÜNYA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYORLAR

  • U-MakerFest’te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl Uğurlu öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu, "Birbirinden yaratıcı çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular" dedi.

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