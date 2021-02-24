Üç büyükelçi merkeze çekildi: Dört ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı. Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy, Dublin Büyükelçiliğine ise Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 04:32 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 04:39 AA