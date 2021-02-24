Gündem Üç büyükelçi merkeze çekildi Dört ülkeye yeni büyükelçi atandı
ANKARA

Üç büyükelçi merkeze çekildi: Dört ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı. Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy, Dublin Büyükelçiliğine ise Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bazı büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri merkeze alındı

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

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Dört yeni atama

Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

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