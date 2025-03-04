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Üç gün boyunca etkili olacak: 7 il için uyarı geldi

Üç gün boyunca etkili olacak: 7 il için uyarı geldi

15:124/03/2025, Salı
AA
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Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak.
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak.

Suriye üzerinden gelen toz bulutunun, 3 gün boyunca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Suriye'den gelecek toz bulutuyla özellikle bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer toz taşınımı beklediklerini belirtti.

Macit, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

Çöl tozlarının rüzgarlarla taşınması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Macit, "Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Abdullah Macit
#Suriye

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