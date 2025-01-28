İki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

İstanbul Başakşehir'de aynı cadde üzerinde, İETT otobüslerinin dahil olduğu iki ayrı trafik kazası yaşandı. Bahçelievler ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü çarptı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracıyla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede 34 TP 7929 plakalı İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı İETT otobüsüne çarptı.
Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Bahçelievler'de kaza oldu
Başka bir noktada daha İETT otobüsleri kazaya karıştı. Bahçelievler'de, körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsünün çarpması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı.
Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.
Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak, durdu.
İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti. Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı.
Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek, yürümek zorunda kaldı.
Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı.