Gündem Üç ilde 1670 personelin katılımıyla Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı
HATAY

Üç ilde 1670 personelin katılımıyla 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep İllerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.

Haber Merkezi AA
Operasyona 1670 personel katılıyor.
Operasyona 1670 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-8 AMANOSLAR” Operasyonu başlatıldı.

Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Tunceli'de 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' başlatıldı

DHA

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.670) personel [(96) operasyonel tim] görev alıyor.

DHA

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve karalı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

DHA

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