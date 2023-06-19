Üç ilde gece yarısı peş peşe korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.





Depremin saati 04.21 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.





Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.30'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.





Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Saat 23.59'da yaşanan sarsıntının yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.











