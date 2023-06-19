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Üç ilde gece yarısı peş peşe korkutan depremler

Adana, Malatya ve Kahramanmaraş'ta gece yarısı peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Depremlerin büyüklüğü 4 ile 4,4 olarak ölçülürken bölgede kısa süreli endişe oluşturdu.

07:10 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.


Depremin saati 04.21 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.30'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Saat 23.59'da yaşanan sarsıntının yerin 10.15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.




#Deprem
#Malatya
#Adana
#Kahramanmaraş
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